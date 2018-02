Exitosa prueba piloto de transporte intermodal

En horas de la tarde de ayer se llevó a cabo la primera prueba de transporte intermodal en realizarse en nuestra ciudad, incentivada por el Ministerio de Transporte de la Nación, y con la participación de numerosas empresas de los ámbitos portuario y de transporte ferroviario y automotor.

La misión de la Dirección Nacional de Transporte Automotor de Cargas, planteada desde hace ya más de un año, es lograr la implementación de la integración camión - tren – buque - avión en un sistema de economía de transporte que se denomina "intermodal".

El ensayo técnico y funcional consistió en el traslado por ferrocarril, con operación de Ferrosur Roca SA sobre vagones facilitados por Vale Argentina SA, de dos semirremolques de las empresas BonSur SA y Transportes Don Pedro SA, los que fueran cargados en el centro de transferencia multimodal de esta última firma.

En el ensayo, uno de los primeros en realizarse en el país, estuvieron presentes el presidente del CGPBB, Miguel Donadío; el jefe del aeropuerto local, Carlos Millán; el gerente de la sucursal local de Don Pedro SA, Sergio Véjar; y el jefe de la zona Bahía Blanca de Ferrosur Roca, Hugo Torresi, entre otros. El intermodalismo es un modelo de múltiples jugadores donde la operación logística busca movilizar la unidad de transporte –semirremolque, contenedor, o vagón--, por el modo o empresa que más le convenga, lo que coincide con los objetivos gubernamentales de aumento de la competencia, baja de costos logísticos y fomento del arraigo en todo el territorio.

El ejercicio también apuntó a fundar la propuesta de aumento de altura del perfil ferroviario (gálibo), para que puedan transportarse semirremolques más altos y contenedores en doble pila, algo que el Consorcio propone hace tiempo y que la Dirección Nacional de Transporte Automotor de Cargas está gestionando, pues ello permitiría transportar un contenedor bajando un 40 % el costo ferroviario.

“Para todos puede faltar mucho, pero demostramos que no falta nada y que no había nada que prohibiera esto. El aprendizaje que nos da esta prueba piloto nos permitirá en las próximas semanas hacer un resumen para compartir con todas las empresas y, a partir de allí, simplemente empezar a poner en práctica en transporte intermodal”, sostuvo Jorge de Mendonça, planificador de transporte.

“Para el Ministerio, la visión del transporte es federal, integrada e intermodal. Esto busca fomentar el arraigo, que a todos los lugares pueda llegar el transporte de carga, lo que asegura producción y consumo, por lo tanto trabajo para cualquier pueblo y ciudad. Bahía también está siendo prueba piloto con su plataforma multimodal de Loma Paraguaya, se busca que sea una referencia a nivel nacional de cómo hay que avanzar en el desarrollo de centros de transferencia bimodales, trimodales, intermodal y multimodal”, agregó el asesor del director nacional de Transporte Automotor de Cargas y del presidente del CGPBB.

“El 95 % de esta prueba fue político, cultural, provocador, la parte técnica fue solo el 5 %. No es para los medios masivos, sino para el ambiente del trabajo y la economía. En la misma convivieron dos empresas de transporte automotor de cargas y logística, el puerto, Vale que prestó los vagones, Ferrosur por parte de los ferrocarriles. Eso es un negocio, es casi el único ejemplo del país de una logísitica de transporte intermodal en la cual alguien consolida la carga, la cierra y un tercero se lleva el vagón que le alquiló”, concluyó de Mendonça.

“Dentro de lo que se considera transporte multimodal los principales actores son el puerto, el tren y el camión, pero también hay una parte muy pequeña, aunque muy importante en otros países del mundo, que es el transporte aéreo comercial. En ese sentido, la gente del Ministerio ha considerado válida mi idea, ya que el aeropuerto está preparado para recibir aeronaves de gran peso, y esperamos que prospere la propuesta”, opinó el jefe del aeropuerto local, Carlos Millán.

“Esto no pisa los negocios que puedan generar el puerto, el tren o el camión. Es algo totalmente distinto, a nivel mundial menos del 2 % de la mercadería en general se transporta por avión. Es un nicho bastante específico, como pueden ser alimentos perecederos, flores, u otros fines no comerciales como lo que ya se hace en Bahía, el traslado de órganos. La idea es hacer el aeropuerto internacional, más ahora con la proliferación de parques eólicos, los que si bien sus partes gigantescas llegan por buque, algunos componentes menores en caso de service o avería podrían llegar a la ciudad en menos de 24 horas por la vía aérea”, agregó Millán.

“En principio es una prueba que nos parece importante porque es una forma de unificar distintos servicios de transporte logístico. Es un cambio que tiene que ver con la logística en Argentina, por ahora fue una prueba pero puede significar mucho. Hoy tenemos camiones haciendo miles de kilómetros por todo el país y poder hacer este tipo de combinaciones va a servir para que los choferes hagan menos kilómetros, que el servicio sea el mismo o incluso mejor, y vincular bien a los operadores de transporte con lo que es el ferrocarril”, opinó Sergio Vejar, de Don Pedro SA.

“Hasta hoy el de camión hace camiones, el de ferrocarril ferrocarriles, y así solo logramos estar todos separados, lo que en definitiva genera que el servicio no sea lo eficiente que tiene que ser y que no se puedan bajar los costos. Había mucha gente en contra de esto, querían pruebas de que se puede hacer, hay que pensar más en el futuro porque no todo lo que estamos haciendo está bien”, agregó Véjar.

Otras voces

“Pensamos que los cambios son profundos en muchas cosas, porque va a permitir mejorar rutas, las condiciones peligrosas y un ahorro de combustible, que es lo que más estamos necesitando. Creo que hay una respuesta de todas las partes para que esto se produzca, no estamos tan alejados. Se logró esta primera prueba, ahora resta ver cuál es el impulso global”, sostuvo Hugo Torresi, jefe local de Ferrosur Roca.

“Más allá de recibir barcos y tener terminales portuarias, la función de un puerto actualmente es la conectividad. Un puerto sin una buena conectividad no funciona, es por eso que desde el Consorcio estamos incentivando todo lo que es desarrollo ferroviario y vial”, agregó Juan Linares, gerente de operaciones marítimas y terrestres del CGPBB.