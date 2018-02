Estados Unidos: detuvieron a un maestro que disparó y se atrincheró en un aula

Un maestro estadounidense se atrincheró hoy dentro de un aula en una escuela secundaria del estado de Georgia y disparó un tiro con un arma antes de ser detenido por la policía, informaron autoridades.

El incidente ocurrió dos semanas después del tiroteo que dejó 17 muertos en una escuela secundaria de Florida y luego de que el presidente Donald Trump propusiera armar a algunos docentes para responder a potenciales ataques a tiros en colegios.

Después de escucharse un disparo, la policía fue alertada y rodeó la escuela de 2.000 alumnos de la ciudad de Dalton, al norte de Atlanta, la capital estatal, y evacuó a los estudiantes y maestros poco después del mediodía.

UPDATE: The teacher is in custody.