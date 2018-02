Menem aseguró que en todos los gobiernos hubo corrupción menos en el suyo

El expresidente Carlos Menem habló en las últimas horas con un medio internacional y aseguró que en todos los gobiernos hubo corrupción menos en el suyo.

"Los fueros parlamentarios no me protegen y no quiero que me protejan. Que se investigue todo lo que se quiera pero no me voy a valer de esos fueros para evitar esa investigación. En todos los gobiernos, salvo el mío, hubo corrupción. Las causas que hay contra mí ya están cerrando", dijo en diálogo con CNN en Español, según levantó TN.

El expresidente fue particularmente duro con Cristina Kirchner, a la que le puso "un uno" porque "no hubo adelantos en todos los sectores de la comunidad", sino más bien "fuimos un poquito para abajo". Además, consideró que al fiscal Alberto Nisman "lo mandaron a matar" desde un sector del Gobierno de Cristina.

Además se refirió a los movimientos políticos: "No soy kirchnerista. Soy peronista. El kirchnerismo no es peronismo. El peronismo tiene cualquier cantidad de dirigentes, no va a morir nunca".

Sobre la gestión de Mauricio Macri dijo que es evidente que "la situación no es buena" y resaltó el problema de la inflación.