Cierre de Ferrobaires: aún no hay certeza de que la estación de tren de Saldungaray pueda seguir abierta

El intendente de Tornquist, Sergio Bordoni, reconoció hoy ante los vecinos de Saldungaray que, si bien sigue haciendo gestiones, aún no hay certezas de que la estación de trenes de la localidad pueda seguir abierta a partir del 15 de marzo próximo, fecha fijada por la Provincia para liquidar Ferrobaires.

También confirmó que la Asesoría Legal del municipio de Tornquist está trabajando a contrarreloj para cerrar el acuerdo que permita obtener en comodato la estación de Sierra de la Ventana, a fin de que funcione como un sitio de venta de boletos para Ferrocarriles Argentinos (los denominados “trenes chinos”, que pasan por la vía Bahía Blanca-Tornquist-Saavedra-Pigüé).

Esto permitiría mantener abierta esa estación y sostener allí al jefe de la misma, Marcelo García.

“El municipio va a tomar (como empleado) a Marcelo a partir del 1º de abril. Eso está asegurado. En cuanto a poner otro expendio (en Saldungaray), hay que consultarlo... El tema es el personal a tomar para eso”, dijo.

“Yo no puedo tomar más empleados en el municipio -reconoció-. Ustedes saben que los intendentes firmamos un pacto fiscal que nos obliga a no incrementar el plantel municipal, salvo que algún trabajador se jubile”.

El intendente Sergio Bordoni, junto a los vecinos de la localidad preocupados por el cierre de la estación de trenes.

De todas formas, Bordoni dijo que tiene confianza en que la situación se va a revertir con el tiempo.

“Por eso la idea es tener abiertas estas dos estaciones. Le buscaremos la vuelta. Soy optimista”, remarcó.

Cruces con algunos vecinos

Durante el encuentro hubo momentos de tensión entre Bordoni y los vecinos, sobre todo cuando el jefe comunal comunicó que las vías no fueron declaradas aptas para el paso de trenes de pasajeros.

Uno de los presentes reaccionó de inmediato y le hizo notar al intendente que, si la vía la utilizan los trenes de carga, que son mucho más pesados, deberían poder pasar los de pasajeros.

“Lo que nos han dicho es que en estas condiciones de seguridad no pueden pasar los trenes de pasajeros”, le respondió el jefe comunal.

“También nos dijeron que hay que hacer las vías nuevas, y que no lo quieren hacer con empresas privadas, sino con empresas estatales. Quieren que todas las vías pasen al Estado, como era antes. En definitiva, hasta que no tengamos las vías en condiciones el tren no va a pasar. Hoy no podemos hablar de dos o tres meses, porque no se sabe cuánto tiempo va a tardar (el proceso de recambio de rieles)”, añadió.

Bordoni sostuvo que, en este contexto, es preferible que siga pasando el tren de cargas a que no pase ninguna formación.

“A mí no me gusta, porque cuando descarrilaron causaron bastante daño, pero nos da la esperanza de que el tren de pasajeros vuelva a pasar”, finalizó.