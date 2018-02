IOMA: deciden suspender las prestaciones en Bahía Blanca

Cecilia Corradetti

ccorradetti@lanueva.com

Desde Fecliba Distrito X se anunció en las últimas horas la suspensión de los servicios de IOMA debido a la gravísima situación producida por la falta de pago por parte de la principal obra social de los empleados públicos.

En una carta enviada al nivel central, dirigido por Néstor Porras y firmada por el titular a nivel local de Fecliba, doctor Rubén Matoso, se menciona “la gravísima situación producida por las deudas de las prestaciones vencidas del mes de noviembre de 2017 y a la incertidumbre de pago de las prestaciones del mes diciembre”.

“En reunión con los representantes de las instituciones del distrito, se decidió iniciar un plan de lucha que comprende suspensión de servicios, a excepción de las urgencias, a partir del día 27 (por mañana)”.

En caso de efectivizarse el pago en las próximas 72 horas, esta medida quedaría sin efecto, agrega el escrito.

La región de IOMA que contempla a Bahía Blanca posee 90.000 afiliados, de los cuales 34 mil pertenecen a nuestra ciudad.

En la Provincia suman 2 millones. “Por ahora se está atendiendo, no es culpa de la gente, pero no se ha cobrado noviembre ni diciembre y así no podemos seguir”, expresó Matoso, quien enumeró grandes “presiones” y erogaciones que afectan a estos establecimientos mientras no se producen ingresos, como gastos en insumos, oxígeno y facturas “siderales” de servicios. “IOMA representa el 60 o 65% de las prestaciones de los hospitales y, por lo tanto, muchísimo dinero. No se puede sostener de esta manera”, advirtió.