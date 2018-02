Vaulet: “Chapu es un jugador al que admiraba de chico”

Por Mauro Giovannini / mgiovannini@lanueva.com

Enviado a Olavarría

“Estaba muy contento a pesar de haber perdido y en el momento de entrar a la cancha, muy nervioso; por suerte tuve la oportunidad de jugar unos minutos”. La frase corresponde a Juan Pablo Vaulet, quien el último viernes tuvo la oportunidad de hacer su debut absoluto con la selección Argentina mayor (no anotó en 2m30).

Lamentablemente, el recuerdo marcará que el juego terminó en derrota ante Uruguay y la obligación –al menos moral- de revertir la imagen colectiva ante Paraguay, cita pactada para las 21, nuevamente en el Parque Guerrero del club Estudiantes de Olavarría, y por las eliminatorias camino al Mundial de China 2019.

Argentina sufrió un golpe de realidad y cedió su condición de invicto

“Entré y salió lo que salió”, dijo el alero de Bahía Basket con el habitual carisma cordobés. Y añadió: “Sergio (Hernández) no me dijo nada en especial. Estaba un poco ansioso y pude canalizar la energía defendiendo duro porque me tocó entrar en un par de jugadas para darle descanso a Brussino”.

Juan Pablo ya ha tenido contactos frecuentes con el ámbito celeste y blanco, aunque sus lesiones lo postergaron.

“La primera vez estuve en el proceso que terminó jugando la AmeriCup, pero fui lesionado y prácticamente no entrené. Acá, con este sistema de juego, tenés que cambiar de chip muy rápido y adaptarte a muchas jugadas nuevas, sistemas, compañeros… Por suerte, se me hizo todo muy fácil, me adapté y ahora tenemos que ponernos a pensar en Paraguay”, contó Vaulet.

El primer objetivo del alero fue abstraerse de la convocatoria en medio de la disputa de la LNB.

“Una semana antes nos habían avisado de la citación y un poco ansioso me puse, aunque tenía que poner la cabeza todavía en Bahía Basket, en tratar de hacer lo mejor posible en la Liga porque nos quedaban algunos partidos. Ahora sí ya me toca disfrutar de esta experiencia”, señaló.

Justamente, si de experiencias se trata, Juampi y sus compañeros pueden saborear días especiales por la visita de Andrés Nocioni.

Si bien está programado un homenaje a Chapu, con el retiro de su emblemática camiseta número 13 durante el juego con Paraguay, el alero de la Generación Dorada es prácticamente un asistente más en cada entrenamiento, se lo notó activo y muy participativo más allá de que el mismo se encargó de contar que no le dieron ganas de volver a jugar.

“Chapu vino hace tres días y lo tratamos de aprovechar al máximo. Es un jugador que admiraba de chico así que lo escucho mucho. Además, se presta para aconsejarnos. Me pone muy contento que lo podamos tener acá con nosotros”, contó Vaulet.

Anoche, la Selección entrenó sin Gabriel Deck.

El jugador de San Lorenzo evolucionó favorablemente de su dolencia en el tobillo izquierdo, pero ahora refirió dolor por un golpe en el gemelo derecho que podría tratarse de un desgarro por lo que se resolvió enviarlo de regreso a Capital Federal para realizarse estudios que señalen con más profundidad su situación.