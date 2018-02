Felipe Ellis va por su tercera corona en el Enduro del verano

El bahiense Felipe Ellis buscará coronarse por tercera en el “Enduro del Verano”, la prestigiosa competencia internacional de arena a disputarse esta tarde en el balneario de Villa Gesell.

La misma, que combina Motocross y Enduro, contará con participación de figuras del plano mundial y de los máximos exponentes de nuestro país. Entre motos y cuatris habrá más de 800 pilotos.

La actividad se desarrollará sobre el habitual circuito de 12.5 kilómetros, ubicado a la altura del kilómetro N°408 de la Ruta N° 11, que ha visto coronarse campeón en la categoría Pro a Ellis en las ediciones 2014 y 2016 respectivamente; recordando que en la edición de 2015 no pudo intervenir por una lesión.

“Hoy probamos el circuito entero para verificar el consumo de combustible y que todo estuviera diez puntos. Yo también me exigí y me sentí muy rápido. Sé que puedo aguantar el ritmo toda la carrera”, expresó.

“Va a estar difícil, porque este año modificaron todas las categorías. Seremos cerca de 600 motos y eso se transforma en un problema cuando empieza a haber rezagados. Pero tengo una excelente moto y estoy muy bien preparado, este año no fallamos”, redondeó.

Otros pilotos que representarán a nuestro medio en la competencia de arena por excelencia en nuestro país serán: Guillermo Traversa (Máster C), Federico Kozzoff (Amateur A), Federico Argat (Máster C), Rocky González Prieto (Amateur Plus B) e Ivan Prozorovich (Máster C), en motos; Romina Spadavecchia (Damas), Martín Schell (Promocional B), Marcelo Kozzof (Master C), Luciano Bettini (Amateur B), Pablo Cerra (Master A) y Sergio Fiore (Master C), en cuatriciclos.