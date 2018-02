Coronel Pringles: movilización por los músicos despedidos

Alumnos de la Escuela de Música de Coronel Pringles, dependiente de la dirección de Cultura, se movilizaron hoy en la Plaza Juan Pascual Pringles reclamando por la reincorporació de los músicos profesores despedidos por el municipio, en la figura del entonces intendente interino Lisandro Matzkin.

Los alumnos, acompañados por familiares, docentes y con el apoyo de la Unión de Músicos del Sur, se reunieron en forma pacífica para juntar firmas y elevar un petitorio ante el Concejo Deliberante pringlense. Luego se movilizaron hacia la Dirección de Cultura, donde no pudieron dialogar con la directora Daniela Pelegrinelli, que se encontraba ausente.

“Nos manifestamos por lo que vivimos el año pasado (por las clases), que fue excelente, con muy buenos profesionales -contaron los alumnos reunidos en el lugar, con carteles y pancartas-. Ello se vio reflejado en la última gala que hicimos, con cuatro horas de música y donde todos pasamos por el escenario”.

Respecto a los dichos de Matzkin, quien había manifestado que algunos de los profesores pringlenses no se llevan bien con el maestro Alberto D´Alessandro, señalaron que “no encontramos quiénes son los músicos que no están de acuerdo con él; muchos apoyan a Alberto y saben de su excelencia como músico y como persona”.







“Sabemos que Matzkin aseguró la continuidad de la escuela, pero nuestro objetivo es que continúen los profesores del año pasado, para seguir como estábamos trabajando y no tener que empezar todo de nuevo” cerraron.

Preocupación

Astor Vitale, de la Unión de Músicos del Sur, también remarcó el parecer de la entidad.

“Nos preocupan, como organización gremial, los puestos de trabajo afectados. Por eso pedimos la inmediata reincorporación. Además, el intento de generar una oposición entre los músicos de Pringles y Bahía Blanca no tiene sentido. Tendremos una reunión con el intendente Carlos Berterret y esperamos que comprenda la situación”, indicó.







La Escuela Municipal de Música comenzó a funcionar en abril del año pasado con músicos bahienses y la coordinación de Alberto D´Alessandro, aunque días atrás el intendente interino Lisandro Matzkin anunció que los mismos no continuarían en el cargo.