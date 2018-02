Cuáles fueron las frases más fuertes que se escucharon en el acto de Camioneros

Estas son las principales frases del líder de los Camioneros, Hugo Moyano, y de los dirigentes que hablaron en el acto de protesta contra el Gobierno, realizado esta tarde en la avenida de 9 de Julio.



Hugo Moyano: "De todos los disparates, estupideces que se han dicho, dicen que vienen a respaldar los problemas legales que yo tengo. No estoy implicado en ningún tema de corrupción, por ahora, en ninguna denuncia (…) pero si tuviera un problema tengo las suficientes pelotas para defenderme yo solo".



"No soy muy valiente, pero trato de disimularlo bien, no me van a ver arrugar en nada y muchos menos defendiendo los intereses de los trabajadores".



"En esta impresionante convocatoria que hemos realizado, venimos con un solo objetivo: decirle al Gobierno, al señor Presidente: no siga llevando adelante políticas que hambrean a la parte más sensible de la sociedad (...) No venimos a amenazarlos, como dicen que somos antidemocráticos, no somos desestabilizadores; somos hombres y mujeres de trabajo".



"No tengo miedo de ir preso; estoy dispuesto a ir preso si la Justicia lo dispone; no tengo miedo a que me maten; estoy dispuesto a dar la vida por los trabajadores, lo digo de corazón porque así lo siento por más que hagan digan lo que digan, no me voy a ir del país, no tengo plata afuera como me quisieron inventar, estos señores en los modelos económicos que aplican ni ellos le tiene confianza, sino traerían la guita para invertir en el país".



Pablo Micheli (CTA Autónoma): "Si no paran con el ajuste, con los despidos, y no dan una respuesta, hay que planear la continuidad de esta lucha. Hay que construir un paro nacional".



Oscar Schmid (CGT): "En estos dos años, lo único que logró este gobierno es que los trabajadores perdieron poder adquisitivo. El Gobierno logró endeudar al país de manera infinita, y que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres".



Sergio Palazzo (Asociación Bancaria): "Pueden faltar dirigentes de algunas organizaciones, pero los trabajadores están acá, en la calle, diciendo basta al ajuste".



Hugo Yasky (CTA): "Si quieren buscar ladrones, le pasamos una dirección: Balcarce 50. En la Rosada están los ladrones y ahí los tienen que ir a buscar".



Esteban Castro (CTEP): "El papa Francisco ha demostrado que siempre está con los pobres. Viva el papa Francisco".