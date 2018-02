Aníbal Fernández dijo que hace 5 meses no habla con Cristina Kirchner

El exfuncionario Aníbal Fernández participó hoy de la marcha contra el Gobierno encabezada por camioneros y habló con varios medios en una conferencia improvisada sobre su relación con la expresidenta Cristina Kirchner y la agrupación juvenil que que encabeza su hijo, Máximo Kirchner.

"Hace 5 meses que no hablo con ella. Yo decidí correrme porque si ella le confía la política a determinados compañeros -a los que le tengo mucho cariño, pero no tienen formación y los disparates que han hecho nos han traído dolores de cabeza- yo no tengo nada que hacer", expresó el exfuncionario al finalizar el acto.

Fernández apuntó contra La Cámpora, organización a la que acusa de haber provocado errores políticos en el segundo gobierno de Cristina. (Clarín y La Nueva.)