Un futbolista bahiense se tiene que operar por un cáncer pero IOMA le rechaza la intervención

Hugo Nicolás Iubatti jugaba al fútbol en Liniers hasta que le detectaron un tumor en el fémur derecho en noviembre del año pasado. Hoy debía hacerse una operación pero su obra social, IOMA, se la rechazó. Y no puede esperar.

“Me da bronca e impotencia porque la operación se puede correr como mucho una semana y da la sensación de que no les importa nada”, le dice Hugo a La Nueva. desde Buenos Aires, donde está haciendo el tratamiento en el Hospital Italiano.

En agosto del año pasado Hugo arrancó con los dolores. En noviembre le diagnosticaron sarcoma de Ewing en el fémur, un cáncer que se produce frecuentemente en los huesos o alrededor de ellos.

Enseguida arrancó las sesiones de quimioterapia: el plan de los médicos era 3 meses de quimio, la operación en el medio y 3 meses más de tratamiento. Pero este problema con la obra social frenó todo.

“No puedo estar más de 15 días sin hacerme quimio porque la enfermedad avanzaría y tenía fecha de la 7ª sesión para el 5 de marzo”, explica el marcador central de 28 años.

Hugo cuenta que la obra social le comunicó ayer el rechazo después de que se perdiera el trámite iniciado a mediados de diciembre por su mamá.

“Dicen que la van a aceptar pero lo que no quieren es que se haga un planeamiento 3D en la cirugía porque para ellos no es necesario. Nosotros llamamos al hospital y me dijeron que sí, que lo necesitan sí o sí”, afirmó.

A pesar de que la primera sesión de quimio la pudo hacer, la lucha con IOMA arrancó desde finales de noviembre.

“Siempre estamos apurando a IOMA con los medicamentos y siempre llegan al límite”, lamenta.

Por estas horas la mamá de Hugo está en La Plata reclamándole a IOMA y tratando de conseguir una solución para que puedan operarlo.