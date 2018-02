Midget: todo lo que no te enteraste de la decimocuarta fecha del Estival 2017/18

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

Vaticinar un hipotético escenario definitorio para el Campeonato Estival de Midget 2017/18 sería algo osado, si uno tiene en cuenta que apenas se llevan disputados dos (de los seis) episodios válidos por el playoff.

Pero consumados los resultados del pasado viernes, y actualizado el posicionamiento de los 15 pilotos candidatos al título, pareciera que la película vista en las últimas tres temporadas podría repetirse una vez más...

Esteban Mancini y Claudio Roth, en ese orden, marcan el rumbo del mini certamen y se encaminan a otra dura y emotiva contienda por la corona. La magra producción del medanense (rompió el radiador en la semifinal y no sumó) le allanó el camino al Ruso, escolta de Leandro Campos en la final, para recuperar terreno perdido.

El infortunio del Patito, ganador del primer capítulo de playoff, contribuyó a emparejar ubicaciones y limar diferencias de unidades entre los contendientes. A saber, entre el bicampeón y Fernando Caputo, ausente el viernes por problemas familiares (ver aparte), hay 28 puntos de diferencia con 108 en juego.

Por todo lo expuesto y por lo sorpresivo e impredecible que resulta desenlace, el presente certamen reúne todos los condimentos posibles.

Baja sensible

En las horas previas al comienzo del espectáculo del pasado viernes, Fernando Caputo anunció que no sería de la partida en la segunda del playoff.

¿El motivo? Valentino, uno de sus tres hijos, sufrió un problema de salud pulmonar, que lo tuvo varios días internado en terapia intensiva y con respirador artificial.

Afortunadamente, Valen se encuentra fuera de peligro, en una habitación común del Sanatorio 9 de Julio, por lo que Feti seguramente pueda volver a calzarse el buzo y subirse al auto el próximo viernes para intentar seguir dando batalla.

Desde el punto de vista deportivo, naturalmente un aspecto secundario ante tal delicado contexto, la cosa pudo ser peor...

Después de mucho...

La descomunal victoria de Leandro Campos, primera en su corto historial dentro la categoría y la final más rápida de la temporada, cortó una sequía de 20 años, un mes y 16 días sin éxitos para la vecina localidad de Tornquist.

La última vez de un torquinstense en lo más alto de un podio estival de Midget ocurrió el 1 de enero de 1998, en el marco de la décima fecha del Campeonato Estival 1997/98, disputado en el Carlos Gertiser de Dublin, de la mano del ex subcampeón Sergio Torres.

Otros que triunfaron, además del actual preparador (venció en 11 finales), fue Oscar Guido Leuenberger, ganador de dos competencias finales.

¡Grande, Memo!

A sus 67 años, Guillermo Pisani, histórico piloto y dirigente de la categoría, volvió a sentir la adrenalina de girar sobre un Midget. Lo hizo con el auto que conduce, y con buen suceso, Carlos Puccinelli, quien ofreció su unidad luego de conocerse el “ok” de la directiva del CMS ante el requirimiento de Memo.

“Una noche estaba en casa bastante mal y dije tengo que darme el gusto de girar por última vez en un Midget. En la semana lo consulté con Renero (Walter) y me dijo que no había ningún problema, que venga y haga lo que quiera. Y como somos amigos de muchos años con el padre de Puccinelli, cuando se enteraron me ofrecieron el auto”, sostuvo.

“Estoy medio complicado de salud, por un problema con el vaso sanguíneo que seguro me lo tengan que sacar. No es una situación fácil pero hay que remarla y pelearla a muerte. El Midget es mi vida, se me vienen miles de cosas a la cabeza”, cerró emocionado.

Noche para el descarte

El segundo episodio, de los seis decisivos, nuevamente reunió 7 candidatos en la competencia central. Esta vez, quienes se quedaron masticando rabia por no poder sumar buenos puntos para el mini certamen fueron: Esteban Mancini, Luciano Vallejos, Luciano Benedetti, José Giambartolomei, Luciano Franchi, Kevin Altamirano y Roberto Calahorra (no tenemos en cuenta a Fernando Caputo).

**Luciano Franchi: “No hay mucho por decir; fue una mala noche. Arranqué mal porque la pista estaba muy traccionadora y le erramos a la puesta a punto. Después nos tocaron de todos lados y no pudimos recuperar. Aún así estamos bien, hay que seguir siendo regulares”.

**Roberto Calahorra: “Al llegar al estadio, vi la pista y pense qué mal sería que me toque correr en la primera serie. ¿Qué pudo pasar? Salí sorteado... Pero bueno, la pista está igual para todos. Eso nos condenó toda la noche. El campeonato para nosotros se puso muy difícil, pero Mancini se cayó y eso me da una esperanza más”.

**Kevin Altamirano: “Hicimos unos cambios positivos en el auto y por eso me voy conforme. Pero después no hay mucho para decir, la noche fue un fracaso total. Ahora, sabiendo que tenemos una buena puesta a punto, iremos a tratar de sumar”.

**José Giambartolomei: “Íbamos ganando la serie y se rompió el motor, increíble. Después, ganaba el repechaje y se paró. Pude quedar como primer suplente para la final, pero nunca se paró y no pude entrar. Son cosas que siempre pasan en el Midget y que hay que tomar con calma”.