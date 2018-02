Hockey: "Disfruto mucho más el día a día con Las Leonas", expresó la bahiense Donati

La experiencia, el vivir las situaciones, resulta vital para corregir falencias y afrontar en mejor forma los desafíos y objetivos que se crean en cualquier ámbito.

“Estos partidos están muy buenos para entrar en ritmo, en juego internacional, de cara al Mundial”, aseguró la bahiense Bianca Donati. Esa es su meta: la Copa del Mundo, a jugarse en Londres, del 21 de julio al 5 de agosto.

Reflexiva como siempre, y convencida de sus condiciones, Donati dio un pasó más la última semana en el seleccionado argentino de hockey sobre césped, Las Leonas, al gritar sus primeros dos goles con la albiceleste. Fueron ante Gran Bretaña (5-2), último campeón olímpico, en el marco de una serie de amistosos que se jugaron en Rosario, como preparación para afrontar las metas futuras.

Previamente, Las Leonas se habían medido ante Bélgica, en Buenos Aires. En total fueron 11 juegos en 15 días (Bianca estuvo en 9 de ellos).

“Contra Bélgica, como equipo, nos costó bastante. Veníamos cada una haciendo una pretemporada individual y costó un poco juntarnos. Después contra Gran Bretaña dimos un gran salto. Estamos muy contentas por el sistema de juego, porque las cosas nos están saliendo. Tenemos errores, pero vamos en busca de un sistema de juego que nos está dando resultado”, expresó la jugadora surgida en Palihue.

Argentina, con Donati, afrontará desde mañana otro ciclo de amistosos. Esta vez ante Nueva Zelanda, en el Club Ciudad de Buenos Aires

“Recién vamos un mes de pretemporada y como equipo nos estamos unificando muy bien. Fuimos creciendo individual y grupalmente. Por ahora todo es muy positivo --agregó--. Hay mucho entrenamiento, y también cansancio porque fueron 11 partidos internacionales en los que hay que rendir al máximo”.

—¿Qué sentiste cuando convertiste esos dos goles?

—Es algo lindo, para disfrutar. Pero a la vez es un mínimo para seguir creciendo. La verdad que, sinceramente, estoy muy contenta por cómo estoy rindiendo, por cómo me lo estoy tomando. Siempre me costó estar lejos de mi casa y este ya es el quinto año que estoy acá. Ahora disfruto mucho más el día a día con Las Leonas; disfruto vivir de esto y que seguramente sean muchos años de selección, aunque sabiendo que un día estás y al otro puede ser que no.

—¿Y de ahora en más? ¿Cómo lo vas a afrontar?

—El objetivo es seguir preparándome física y psicológicamente para poder rendir al cien por ciento, crecer, y buscar mi lugar en la lista del Mundial. Si me toca estar, va a ser una satisfacción enorme; y si no, sé que voy a dejar todo y voy a estar feliz por eso.