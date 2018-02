“Estoy muy contento, no pensé que jugaría tanto el primer año”, dijo Redivo en su regreso a Bahía

Por Ricardo Sbrana/rsbrana@lanueva.com

Así como atacó el aro en velocidad o armó un tiro de tres, de manera casi furtiva, Lucio Redivo concretó su primer regreso a la ciudad en medio de la temporada 2017/18 de la liga ACB con Bilbao Basket.

Tenía que venir por la convocatoria para el seleccionado argentino, con el que concentrará desde el martes para afrontar las ventanas internacionales ante Uruguay (viernes 23) y Paraguay (lunes 26) en Olavarría. Pero aprovechó la Copa del Rey en España y que por ello su DT en Bilbao dio la semana de licencia al plantel, para sumar unos días más junto a la familia y amigos. Y celebrar con ellos su cumpleaños 24.

“Siempre es lindo volver y ver a tu ciudad, amigos y familiares. Pensé que no iba a poder, pero al final se dio y justo vine de sorpresa en el día de mi cumpleaños”, le contó Lucio a "La Nueva.".

-¿¡La sorpresa la diste vos!?

-No sabía nadie. Organicé con mi papá, le mentimos a todos je... Los demás pensaron que irían a comer un asado así nomás, con la familia y me hablarían por Skype o videollamada. Y aparecí. Muy contento, por suerte pude venir cuatro o cinco días.

-¿Cuál es el balance en Bilbao, hasta el momento?

-En lo personal estoy a gusto, muy contento. No pensé que jugaría tanto el primer año. Estoy jugando muchísimo más, ¡Pensé que no iba a tener minutos! Pero hubo partidos en los que he tenido 18, 20 minutos. No esperaba tanto. Sé que es difícil. Me lleva una adaptación, un gran cambio. Pero me hizo todo más fácil que todos mis compañeros de equipo, dirigentes y cuerpo técnico me ayudasen. Respecto a la ciudad, me ayudó mucho porque me gusta y la gente es muy agradable. Sentirse cómodo ayuda. Volviendo a lo deportivo, estoy contento y tratando de adquirir lo más rápido posible (conocimientos) para hacer lo mejor para el equipo.

-¿Qué diferencias encontraste respecto a la Liga Nacional?

-Desde lo físico estás todo el tiempo chocando. No te das cuenta pero con el correr de los minutos te vas desgastando, cansando. Y el cambio más grande que noté es que se juega muy estructurado. De estar acostumbrado a correr o dar dos pasos y tirar, pasé a jugadas largas. Lo mismo en defensa, porque el rival hace lo mismo. Es una nueva forma de juego que tengo que aprender, porque mientras más cosas pueda hacer para ayudar, mejor. Sigo con el rol de tirador y al entrenador le gusta que haya buenas defensas y también estoy entrenando mucho eso, el uno contra uno.

El aro por la Play

En su regreso, Pacífico fue una parada obligada. Apareció una tarde a ver un entrenamiento de menores. En un momento se fue y regresó con 5 pelotas profesionales de regalo. Y anoche, participó como invitado de una peña del club junto con Marcelo Richotti, para dar una mano.

En la esquina de Pacífico, de derecha a izquierda: Marcelo Richotti, Lucio Redivo, Carlos Spaccesi y Juan Carlos Belleggia.

“Siempre me pone muy contento volver a casa, al club, porque Pacífico es mi segunda casa. Es más, hubo muchos años en los que pasaba más horas en el club que en casa. Venía para dormir acá nada más, porque antes que pasármela jugando a la Play (Station), prefería tirar al aro en el club. Y me pone contento venir, disfrutar y ver a los chicos jugar, verlo a mi hermano (Juan Cruz, Cadete), lo disfruto. También voy a tirar con él, pasar el tiempo que pueda con él”, contó el escolta bahiense.

También pasó a saludar a sus ex compañeros y amigos de Bahía Basket, desde donde saltó a la competitiva ACB.

“No me pierdo ningún partido de Bahía. Miro absolutamente todos. O los grabo y los miro sin saber el resultado”, contó Redivo.

“Todos los lugares se extrañan -agregó-, como a Pacífico, al que algún día me gustaría volver. Pero ya era momento de irme. Estuve cinco años en el plantel (Bahía). Más los que entrené, fueron seis o siete. Estoy contento con lo que pasó”, dijo.

-¿Cómo ves el desarrollo de la temporada?

-Al equipo lo veo muy bien. Tiene muchos chicos con ambición. Obviamente tienen que apoyarse en los mayores y aprovecharlos. Yo aprendí mucho de ellos, principalmente de Pancho y Jamaal. Y obviamente que en Pepe, en todo el cuerpo técnico con Sepo, el Puma... Vivieron esto y saben cómo es. Si siguen por ese camino les irá bien a todos.

-Sufriste con la lesión de Anthony...

-Sufrí, sí. Lo vi y fueron dos segundos hasta que le mandé un mensaje... Sabía que no me respondería en el momento. Después sí. Pero hablo mucho con él. Casi siempre. Parece como que nos conociéramos de toda la vida. Es como un hermano, lo quiero mucho. Uno lo sufre porque no le gusta que le pasen esas cosas a un amigo. Ahora está bien. Lo vi en el entrenamiento y me pone contento que se recupere rápido.

-¿Expectativas para los partidos con la Selección?

-Tenemos que pensar en el primero, después en el siguiente. Con Uruguay no te podés relajar. Tenemos que jugar cada partido como una final. Es importante para seguir creciendo y dejar a Argentina lo más arriba posible.