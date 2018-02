"Mi objetivo es salir caminando", dijo Gabriel Cattafi tras el accidente en el Speedway

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

Creer o reventar, pero cuando el destino irrumpe no hay vuelta que darle. En una fracción de segundo, la vida de un ser humano puede cambiar drásticamente; y más todavía cuando uno se expone a situaciones riesgosas.

Afortunadamente, dadas las características de los hechos, Gabriel Cattafi pudo contarnos (a pesar de la confusión por la pérdida del conocimiento) lo sucedido hace exactamente una semana, en el suelo del Héctor Evaristo Plano de Aldea Romana, durante la tercera fecha del Internacional de Speedway 2018.

“Sólo recuerdo que veníamos en la tercera vuelta y que rompe el Chipi (Julio Romano), por lo que me abrí para tratar de esquivarlo. En ese momento se me prendió la moto y desde ahí no me acuerdo más nada; ni que hubo fuego, que estuve inconsciente, que hablé con algunas personas, y que Facu (Albín) me auxilió. Sólo sé de cosas que me han contado”, explicó convaleciente Gaby Cattafi.

“Recuerdo cuando me desperté en el Hospital Privado del Sur y que me querían cortar el equipo. Les dije a los médicos que no me lo corten, que podía sacármelo solo. Me contestaban 'Dale, intentá sacártelo'. Me quería mover y estaba todo quebrado. Ahí me volví a desmayar”, agregó.

Pasando en limpio, el accidente ocurrió en una de las primeras baterías de la noche. En el instante en que el oriundo de Punta Alta procura esquivar al caído Romano, la moto se prende en el suelo y sale despedida hacia las tablas.

El violento impacto causó la instantánea pérdida de conocimiento del piloto, quien quedó atrapado entre uno de los tablones y la medio litro de cilindrada que tripulaba, la cual se vio envuelta en llamas como consecuencia del choque.

“La moto se prendió y no la pude sacar. Y cuando me quise liberar me chupa y no la pude largar. Fue similar a lo que le pasó a Matija (Duh). También recuerdo haber tanteado el embragüe, lo que me permitió bajar un poco la moto”, detalló Gaby, quien se encuentra internado en una habitación intermedia el Hospital Municipal.

—¿Cuáles fueron las lesiones?

—Sufrí doble fractura de pelvis, de fémur, tobillo y talón izquierdo, y tibia y peroné derecho. Al rato, los médicos también encontraron una fractura en la órbita del ojo derecho. Tengo un tobillo explotado, al que no le pueden hacer nada. Les estoy dando varios dolores de cabeza a los muchachos acá.

—¿De qué manera sigue todo esto?

—El lunes me operaron por primera vez para hacer los primeros trabajos. Estoy continuamente con suero y sedante, porque las fracturas están y hasta la otra semana no me van a poder operar, porque este lunes arrancan con refacciones en los quirófanos del Hospital. Como mínimo, me operarán cuatro veces más; con opción a una quinta. Primero van a arrancar con las piernas, después seguirán con la pelvis y el tobillo.

—¿Anímicamente, cómo estás?

—Bien, pero sé que es un largo camino. Me dijeron que por más que las operaciones sean a corto plazo, esto iba a llevar, como mínimo, entre 6 meses y un año de recuperación. Mi objetivo es salir caminando de acá, recuperarme, poder estar con mis seres queridos y abrazarlos cuando estemos juntos en casa. Ellos son mi pilar.

“Era mi último año arriba de la moto. Imaginate que casi con un año de recuperación, es casi imposible que pueda volver a correr", cerró.

Se pospuso la cuarta

Con la promesa de un buen espectáculo, el Campeonato Internacional de Speedway 2018 celebrará mañana, desde las 20:30, su cuarto capítulo. La velada, a disputarse en el Héctor Evaristo Plano de Aldea Romana, fue reprogramada como consecuencia de la alerta meteorológica que pronosticó fuertes tormentas para la ciudad.

La actividad en pista se iniciará con las series correspondientes a las categorías 200cc, 50cc (mayores y Menores) y 125cc. Posteriormente, desde las 22, será el turno para las reinas del medio litro de cilindrada, las cuales desarrollarán 20 series, divididas en cinco tandas de cuatro, dos semifinales y la prueba final.

Cabe recalcar que Facundo Albín, líder del certamen en 500cc, no estará presente en dicha oportunidad, producto de un esguince de rodilla sufrido hace una semana, cuando se disputó la tercera fecha del campeonato.

Campeonatos

**500 cc.: 1) Facundo Albín (Daireux), 47 puntos; 2) Fernando García (Trenque Lauquen), 43; 3) Sebastián Clemente (Bahía Blanca), 38; 4) Julio Romano (Daireaux), 32; 5) Pawel Miesiac (Polonia) y Maximiliano Westdorp (Bolívar), 30; 7) Cristian Zubillaga (Olavarría), 24; 8) Miguel Sánchez (Necochea), 22; 9) Jonathan Iturre (BB) y Lucas Torresi (BB), 21.

**200cc.: 1) Germán Laguna, 50; 2) Rodrigo Mensi, 42; 3) Anielo Vissani, 30; 4) Federico Carro y Julián Sogorbe, 17; 6) Brian Medero y Fabricio Medero, 16; 8) Adrian Seijas, 13) 9) Nicolás Rolheiser, 12; 10) Gonzalo Racosta, 10.

**50cc Mayores: 1) Nicolás Torresi, 38; 2) Tobías Monchavi, 27; 3) Lautaro Casares, 22; 4) Simón González, 10; 5) Agustín Molina, 0.

**50cc Menores: 1) Agustín Fridel, 44; 2) Joaquín Felix, 39; 3) Thiago Mensi, 38; 4) Valentín Champonoys, 33; 5) Ramiro Walter, 12; 6) Giuliana Romano, 11; 7) Valentín Dannielo, 10; 8) Lucas Alfonso y Mateo Walter, 6; 10) Benjamín Salinas, 3; 11) Valentín Caballero, 0.