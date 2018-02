Video: un tenista recibió un pelotazo en el ojo y debió abandonar

El belga David Goffin, cuarto favorito, se retiró en el segundo juego del segundo set de la semifinal del torneo de Rotterdam, al golpearse con la bola en un ojo, y propició el pase a la final de su rival, el búlgaro Grigor Dimitrov, segundo cabeza de serie, que había ganado el primer parcial.

Ouch! This is scary. Fingers crossed that David Goffin is okay. 🙏 pic.twitter.com/Ssve1ufC6v