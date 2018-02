Estados Unidos: la policía rodeó una universidad de Seattle por alerta de tiroteo

La policía de Seattle trabajó esta tarde sobre una alerta de tiroteo en la universidad de Highline College, en el sur de Seattle, en Washington, a dos días de la masacre en una escuela de Florida que dejó 17 muertos y más de 20 heridos.

A través de su perfil de Facebook, las autoridades del campus universitario publicaron una alerta solicitando a los alumnos que "permanezcan encerrados" porque "esto no es un simulacro".

Más tarde le solicitaron a los estudiantes y profesores que cierren las puertas y ventanas del establecimiento "hasta que la policía haya despejado el edificio".

La Policía de Seattle informó que tiene cercado el edificio, pero aún no confirmó si pudieron dar con el presunto atacante.

Renton PD and multiple agencies assisting at Highline Comm College for reports of "shots fired", nothing confirmed yet. /sh pic.twitter.com/JdpDORCXTB