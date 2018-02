El Gobierno presentará una queja formal contra Zaffaroni ante la Corte Interamericana

El gobierno nacional presentará la próxima semana una queja formal ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) contra el integrante de ese cuerpo Eugenio Zaffaroni, luego de los dichos del exuez de la Corte Suprema sobre la salida anticipada del presidente Mauricio Macri.

El Ministerio de Justicia que encabeza Germán Garavano realizará la presentación el próximo viernes 23, cuando está prevista una reunión del organismo internacional.

Fuentes de la cartera señalaron a NA que la queja se basará en los dichos de Zaffaroni, con los que el Gobierno entiende que "está incumpliendo con uno de los artículos que dice que un juez de la Corte Interamericana tiene que ser imparcial".

Si bien un juicio político requeriría de una mayoría casi imposible de alcanzar, el Gobierno busca que el ex juez de la Corte Suprema se abstenga de intervenir en una Opinión Consultiva que meses atrás llegó al tribunal sobre el "impeachment" a presidentes latinoamericanos.

Este miércoles, Garavano consideró que los dichos de Zaffaroni tienen "una finalidad político-partidaria" y le pidió que "deje su cargo" en el tribunal regional y se dedique a "militar en el espacio en que considere".

"Es una persona muy inteligente, muy formada y creo que lo que hace es jugar con una idea que a los argentinos nos produce rechazo esto de que los gobiernos no terminen su mandato. No es un tema para jugar. Es inteligente y no necesita hacer estos juegos que no ponen en riesgo la democracia, pero sí generan un ánimo y una crítica que exceden lo que son las críticas democráticas", sostuvo el funcionario nacional.

Zaffaroni había expresado su "deseo" de que el gobierno de Mauricio Macri finalice antes de término para así evitar una "catástrofe". (NA)