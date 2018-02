Mirá el bodypainting que hicieron con fango del Lago Epecuén

En la 16º Fiesta Provincial del Turismo Termal, Carhué eligió una original manera de mostrar las riquezas de su Lago Epecuén y de llamar a la reflexión sobre la búsqueda de bienestar del hombre en necesario equilibrio con la naturaleza.

La Playa del Cristo de Carhué, a orillas del Lago Epecuén, fue escenario de una performance de danza y bodypainting con fango del propio Lago. Con movimientos de expresión corporal que remitían a los flamencos, al agua y a la unión de la humanidad, el grupo comenzó a circular entre la gente que disfrutaba del día de playa.

Los artistas estaban cubiertos de fango de pies a cabeza, con pestañas color fucsia y pequeños detalles del mismo color que asomaban en el cuerpo.

“A nosotros nos interesa que esta fiesta nos transporte al resto del país y el mundo mostrando lo que tenemos. Hablamos de la calidad de nuestras aguas termales, de lo distintivo que es venir a hacer termas en Epecuén” afirmó el Intendente David Hirtz.

En este sentido, Javier Andres, Secretario de Turismo agregó “Hace un año le contamos al mundo que el Lago Epecuén era un flotario natural cuando 1941 personas flotaron juntas de la mano y batieron un récord mundial Guinness. Ahora quisimos mostrar con un hecho artístico el fango, que uno de los productos más importantes que nos regala nuestro lago”.

Carhué es la Capital Provincial del Turismo Termal. Durante todo el año miles de turistas llegan en busca de relax, salud y belleza. Está a orillas de uno de los lagos más sorprendentes del mundo: el Lago Epecuén, que por su salinidad sólo es comparable con el Mar Muerto.

Sus aguas concentran entre 180 y 200 gramos de sal por cada litro y son beneficiosas para el bienestar personal. Todo el año los hoteles utilizan estas aguas hipermarinas en sus piscinas y spa y en verano las personas disfrutan de las propiedades del Lago en la Playa.

Fango único

El fango del Lago Epecuén tiene propiedades que no se repiten, su capacidad mineral , su cualidad de ser hipermarino, su textura y untuosidad, lo hacen totalmente diferente a todos los fangos conocidos. Tiene una alta concentración de oligoelementos y sirve tanto para aplicaciones estéticas como terapéuticas: problemas de la piel, psoriasis, eczemas, mejoramiento de la piel, propiedades antiage. También a nivel muscular para contracturas, dolores y a nivel óseo.

“Los fangos del Lago ya han tenido repercusión a nivel internacional cuando congresos a nivel mundial, específicamente en España y Tokio presentados por la Universidad Complutense de Madrid obtuvieron calificaciones de primera calidad en materia de fango, de peloides” afirmó Hirtz.

Hecho artístico

A través de una representación escénica de danza y bodypainting se revalorizó la naturaleza y las propiedades del Lago Epecuén.

La performance se inscribió en el proyecto “Despertar” de Maris Bustamante Carballo productora y artista visual, que ha organizado exposiciones y festivales internacionales de bodypainting en nuestro país.

Despertar es un proyecto de intervenciones con bodypaintig que llama a pensar en la Madre Tierra, en el futuro y en las nuevas generaciones.

En tiempos en que aparecen tantos espacios termales en los que las personas buscan su bienestar, esta intervención pone el acento en la necesidad del equilibrio con la naturaleza.

La composición poética a partir del movimiento de los cuerpos estuvo coordinada por la bailarina y coreógrafa Paloma Ardeti que desde hace 10 años trabaja en conjunto con Bustamante Carballo.

En esta oportunidad Ardeti se inspiró en 3 elementos: los flamencos, el agua y la unión de la humanidad.

"Los flamencos no están en todas partes y acá están durante todo el año. Tienen una calidad de movimiento muy bella, muy estética”, dijo y agregó que buscaron mostrar las posibilidades que tiene aquí el agua de curar por la salinidad y de inundar si es que no se controla con las construcciones humanas que podamos hacer”, en referencia a la inundación de 1985 que dejó en ruinas a la Ex Villa Epecuén.

Al mismo tiempo se refirió “a la humanidad como unidad, a la solidaridad que es lo que muchos vecinos cuentan de la inundación” y del récord Guinness.