Paritaria docente: "Va a ser un inicio de clases complicado", asegura una gremialista bahiense

La representante local de la Federación de Educadores Bonarenses, Paula Repetto, estimó en las últimas horas que el llamado a paritarias del jueves por parte del gobierno de María Eugenia Vidal es "muy tarde" y que posiblemente "va a ser un inicio complicado".

"Ojalá en estas 3 semanas arreglemos, pero los años de lucha me dicen que es muy tarde", señaló en diálogo con LU2 y apuntó que los docentes comenzaron a pedir que los convoquen a paritarias en agosto, pero que desde noviembre no tuvieron otra notificación formal hasta la invitación para el jueves.

"Desde noviembre que decimos que un 15 % no nos alcanza", explicó y dijo que ese porcentaje no es aceptable y que tampoco lo sería una suma no remunerativa que no favorezca las jubilaciones, porque: "Si luchamos, luchamos por todos".

El viernes, el ministro de Educación Gabriel Sánchez Zinny dijo que "se trabaja fuertemente" para que las clases comiencen el 5 de marzo.

Pero Repetto señaló que uno de los problemas del Gobierno es que "le cuesta negociar" y que muchas veces "achacan a los docentes" como responsables del retraso en el inicio de clases pero que "muchas veces se debe a que los llamados a paritarias son tarde".

La dirigente sindical señaló que los reclamos docentes no tienen una cuestión partidaria de fondo, sino que buscan mejorar la calidad educativa, para los docentes y para los alumnos.

Además señaló que la "cláusula gatillo" les da tranquilidad, porque en 2016 "ellos [el Gobierno] propusieron reabrir las paritarias en agosto y no cumplieron".