Juan Cruz Santini: "Siempre tuve la intención de volver a mi club"

Por Mauro Giovannini / mgiovannini@lanueva.com

El cimbronazo tras las elecciones y el breve descanso post fiestas quedó atrás para el básquetbol de Olimpo. El primer paso de la flamante dirigencia fue establecer su filosofía de trabajo, conformar el staff de entrenadores y poner manos a la obra en pos de retomar la identidad de años atrás.

En ese sentido, el apellido Santini surgió con facilidad.

"Cuando decidí irme de Platense tenía pensado volver a Bahía y cuando se enteraron en Olimpo que estaba acá se contactaron conmigo. Me empecé a reunir para saber qué idea tenían y cuál era la realidad del club, que es bastante desfavorable por las deudas y el cambio de gobierno. Me dijeron que estaban tratando de acercar gente del club y yo siempre tuve la intención de volver, así que el contexto me sedujo y me pareció más que valedero", reconoció Juan Cruz Santini.

El Oso conducirá la Primera, la U19 y la Escuelita. En tanto, Juan Martín López, el último entrenador de los mayores, pasará a tener U13, U15 y U17; Ezequiel Zani estará al frente de los Mini y Premini y Daniel Allende completará el cuarteto, haciéndose cargo del trabajo diferenciado, video y campamentos.

"En Platense sumé experiencia, tuve la oportunidad de trabajar durante tres años en un plantel profesional. Para mí fue un gran aprendizaje, me permitió conocer jugadores, el torneo... Uno se empieza a probar para ver en qué lugar está", contó Santini.

La pretemporada de Olimpo ya comenzó y la línea de trabajo está bien definida.

"La idea es jugar con los juveniles, más allá de que hay buen material, por la situación económica del club. Son chicos que tienen mucho potencial, pero tal vez este año tenemos que apurarlos un poco para que tomen la iniciativa y agarren las riendas del equipo", reconoció el Oso.

Y añadió: "Creo que vamos a tener un año bueno de acuerdo a las expectativas. Obviamente, la idea es tratar de salvar la categoría y empezar a trabajar desde abajo porque tenemos que aumentar la cantidad de chicos que hay en el club".

El plantel, hasta el momento, cuenta con una ficha mayor: Cristian Victoria.

"Principalmente buscamos que siga el Bocha. Es un referente del plantel, un jugador que estuvo toda la vida en el club y creo que es un respaldo para estos chicos que están empezando a hacer sus primeras armas en mayores. Estamos viendo si podemos sumar alguno más, en lo posible interno, que es donde estamos con más falencias", dijo.

No obstante, existe una lista de jovenes con mucho potencial que, por diferentes razones, buscaron otros horizontes para seguir creciendo: Franco Ruesga, Emilio Giménez, Agustín Sánchez y Valentín Bettiga.

"Estos chicos que ha formado y prestado el club vuelven en el receso y se quedan para seguir progresando y tener entrenamientos de calidad", mencionó Juan Cruz, que saldrá a la cancha en breve al participar de la 10ª Copa Patagonia organizada por El Nacional (27 del corriente al 3 de marzo ).

"Me va servir porque al haber estado unos cuantos años afuera he perdido un poco del conocimiento de los jugadores que hay hoy en día en Bahía. Hay muchos jóvenes que quiero conocer y ese torneo nos va a dar una medida para saber cómo estamos y qué nos hace falta", contó. Olimpo ya definió su rumbo.

“Será una temporada de transición”

"El Oso es de la familia de Olimpo y eso ya para nosotros es una garantía. Nos enteramos que estaba en Bahía e inmediatamente lo llamamos. La idea original de él era dirigir formativas, pero Juan Martín López no estaba decidido a seguir dirigiendo la Primera, quería descansar un poco, así que se la dimos al Oso", reconoció Mariano Grippo, máximo mandatario del básquetbol aurinegro, sobre la contratación de Santini.

"Vamos a tener un par de años de transición hasta que acomodemos al club. La idea es hacer un trabajo físico diferente y fortalecernos como grupo. Apostaremos a eso para que los chicos que tengamos se desarrollen y que estén preparados para la próxima apuesta como puede ser jugar el TNA de vuelta", dijo.

"Esta temporada que viene no, la siguiente no sabemos. Pero más adelante, con búsqueda de sponsors, trataremos de volver a jugar lo que nos ganamos en algún momento", sostuvo Grippo.

A propósito, el dirigente estableció prioridades.

"Tomaremos el torneo local como una muestra, no es nuestro objetivo. Queremos ser lo más competitivos posible pero con la realidad del momento. El objetivo nuestro es de acá a dos años. Si estamos económicamente como para afrontar un TNA, lo haremos; y estos dos años los usaremos para que todos los chicos lleguen preparados para poder estar en ese plantel", completó Grippo.