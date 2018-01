Maltrato infantil en Bahía: el papel de las abuelas y el ataque “equivocado” a una casa

La Policía informó que la abuela materna de los chicos maltratados por su madre y cuyas imágenes se hicieron virales en las últimas horas, radicó una denuncia contra la agresora en el Tribunal de Familia.

Los chicos maltratados tienen 1 y 3 años y ya no están con su madre debido a que quedaron al cuidado de su abuela paterna. La Policía informó además que en las últimas horas también le retiraron a otro niño, más allá de las 2 nenas que aparecen agredidas en el video.

El caso -ocurrido a mediados de diciembre en el barrio Noroeste- quedará a cargo del Área de Minoridad de la Municipalidad. La madre no se encuentra detenida aunque sí separada de las víctimas.

Las imágenes fueron grabadas por la prima de las víctimas y subidas a Facebook por otra persona.

La chica que grabó el video pidió que no se haga la marcha prevista hoy al mediodía por los vecinos del barrio.

—La dirección que figura en todos lados y hacia donde tenían previsto hacer la marcha es la casa de mi mamá, que le dio lugar a mi tía y a mis primas, pero no tiene nada que ver con lo ocurrido. Ya demasiado tuvieron mis hermanitos y mi mamá soportando puteadas, piedrazos, que se les manden policías a la casa, golpes de parte de los vecinos hacia mi mamá y quererle prender fuego la casa. Repito: ella no tiene la culpa, que mi tía sea lo que sea y que haya estado acá en lo de mi mamá no significa nada.

El video no se publica porque muestran violencia infantil explícita.