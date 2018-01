"Se puede dar una reunión entre Cristina y Massa", dijo el presidente del PJ bonaerense

El presidente del PJ bonaerense, Gustavo Menéndez, consideró hoy que "se puede dar una reunión" entre la senadora nacional Cristina Kirchner y el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y sostuvo que el peronismo debe "volver a hablar de la ideas".

Sin embargo, en el espacio del tigrense advirtieron que "al pasado" no quieren volver "nunca más".

Muchas gracias por los cortados y la gaseosa dietética querido @SergioMassa , pero la próxima usa la parrilla que tenes atrás! Un placer repensar el campo popular con vos junto a todos los que queremos poner la Argentina de pie.

Somos muchos.#ElTodoEsSuperiorALasPartes

Luego de la reunión que mantuvo días atrás con Massa, el intendente del partido de Merlo subrayó que mantiene diálogo con los referentes de todas las extracciones del peronismo con "la expectativa de volver a construir" de cara a las elecciones presidenciales de 2019.

El nuevo titular del PJ provincial pidió esfuerzos para reunificar el peronismo

"Hace varios meses que vengo hablando con Massa, con Florencio Randazzo, Diego Bossio, porque es el camino necesario", destacó Menéndez en declaraciones a FM La Patriada.

En el mismo sentido, aseguró que también habla "con Cristina y Máximo" Kirchner y agregó: "Todos estamos detrás del mismo objetivo. Debemos aprender de las derrotas y transformarnos en una mejor versión de nosotros mismos para volver al Gobierno".

No obstante, el jefe comunal indicó que "no" se imagina "a Cristina siendo candidata en 2019 y tampoco con la centralidad que tenía hasta este momento" y agregó: "Es la dirigente del peronismo que tiene más adhesión popular, ahora, después de tres derrotas consecutivas, está claro que con Cristina sola no alcanza".

"Tenemos que lograr que seamos muchos más con posibilidades de lograr adhesiones y no sólo depender de una figura", continuó el referente peronista.

Menéndez asumió la presidencia del PJ bonaerense y llamó a la renovación

"El peronismo está preparado para volver a construir; el Gobierno necesita una oposición inteligente, fuerte y organizada.

Tenemos que tender puentes que nos hermanen, estamos en ese camino", afirmó Menéndez.

¿Qué dijeron desde el Massismo?

Sin embargo, en el massismo enfriaron la chance de que el líder del Frente Renovador se reúna con la exjefa de Estado.

"No creo que Sergio Massa vaya a Ezeiza o Marcos Paz de visita. Aunque el Papa Francisco nos enseña la piedad con los presos", advirtió el presidente del bloque del Frente Renovador en la Cámara de Diputados bonaerense, Rubén Eslaiman.

El dirigente opositor aseguró que su espacio camina "para construir la Argentina del futuro. De clase media trabajadora. Con PyME fuertes y jubilados bien pagos. Al pasado nunca más". (NA)