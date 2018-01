Ivano Cornachoni se ilusiona con su primera vez: “Estoy listo para ganar”

Por Juan Andrés Vivallo / jvivallo@lanueva.com

Tras el muy buen desempeño en la última fecha, Ivano Cornachoni (11 años) se siente muy motivado, a tal punto que manifestó estar listo para ganar.

“El auto está, yo estoy y solo falta un cachito (sic) para el podio; en la última fecha quedamos muy cerquita”, sostuvo el piloto representante del barrio Los Álamos. “Fue mi mejor carrera. Largué bien, pero en la primera curva me sacaron afuera y quedé último. Comencé a remontar hasta quedar 4°, muy cerquita del 3°, así que feliz”, agregó.

Ivano señaló que apuntaba a finalizar el campeonato entre los 5 primeros, aunque el inicio del torneo no fue el esperado, lo que le llevó a replantear su aspiración.

“Al principio, por un tema del auto, se salía la cadena y perdí 4 fechas. Pero se solucionó y he avanzado en la tabla y ahora ya estoy 12º. Me gustaría finalizar 9º y, si se puede, 8º. No es difícil, ya que estamos muy juntitos con los que están delante mío, y el campeonato así está muy lindo”, expuso el piloto de la máquina Nº 15.

Ivano sigue los pasos de su abuelo, Alfredo Bozzetti, ex piloto de midget. “Mi abuelo y mi mamá (Nadia) me regalaron el auto cuando cumplí 8 años; él se encarga de su mantenimiento. El auto es el mismo del año pasado, al que le hicimos un lindo ploteo, gracias a una idea de mi mamá y de mi tío Héctor (Villablanca)”, señaló.

Campeonato

Así está la tabla cumplidas 8 fechas: 1°) Matías Piñeyro, 113 puntos; 2°) Thiago Heiland, 95; 3°) Juan Antonello, 93.5; 4°) Thomas Pérez y Valentino Dalmaso, 81; 6°) Felipe Ubierna, 78; 7°) Aylin Baur Strasheim, 76.5; 8°) Mauro Acuña, 64; 9°) Gonzalo Brezina y Macarena Álvarez, 54; 11°) Liam Carina, 50; 12°) Ivano Cornachoni, 48.5; 13°) Pablo Masague, 41.5; 14°) Tomás Catalán, 36; 15°) Nicolás Catalán, 29; 16°) Morena Domenech, 19; 17°) Mateo Valerga, 18.5; 18°) Nasín Dib, 13; 19°) León Gerling Kelly, 9.5.