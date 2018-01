El Gobierno asegura que el transporte tiene que tener subsidios

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, consideró hoy que el servicio de colectivos y trenes "tiene que tener subsidios", y ratificó que este año el Estado destinará por ese concepto 90 mil millones de pesos, igual que en 2017.

"Si bien hay una discusión más profunda, que nunca se dio, de cuál es el nivel de subsidio que tiene que tener el transporte, hoy creo que no hay discusión sobre que el transporte tiene que tener subsidio", sostuvo el funcionario.

En declaraciones radiales, Dietrich puntualizó que el Estado Nacional destinará 90 mil millones de pesos para subsidiar, este año, al servicio de colectivos y trenes, "un número similar al del año pasado".

Según explicó, el monto no se puede reducir porque "en el interior del país se aumentaron los subsidios, porque había mucha diferencia con el área metropolitana de Buenos Aires. Y además, todos los cambios que estamos haciendo son graduales".

"También, crecieron muchísimo los subsidios directamente a la gente con la tarifa social, ahora con la red Sube", añadió.

El ministro aseguró que "recibimos un transporte con un sistema de precios en general muy distorsionado en diciembre de 2015, también en otros servicios vemos que la distorsión no fue pareja en todo el país".

En ese sentido, afirmó que "más grave que el tema de los precios fue la falta de inversión en infraestructura. En las rutas se matan 7 mil personas todos los años".

"En el conurbano, el Gobierno anterior no invirtió un centavo en transporte, no había un Metrobús, calles destruidas. Con los trenes, después de doce años se compraron algunos coches. Todo lo demás, frenos, vías, electrificar, no se hizo nada", evaluó.

El ministro insistió con que con la red Sube se corregirá la distorsión de un "sistema tarifario que penaliza al que vive más lejos", y que tendrá a Bahía como líder de precios cuando se actualice el sistema.

"Tenemos 15 millones de viajes todos los días, estuvimos estudiando cuál era el sistema más justo, en el que podamos incluir a quienes más necesitan", concluyó.