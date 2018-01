Tres Arroyos: el intendente dijo que el decreto de Macri contra el nepotismo es "para la gilada"

El intendente de Tres Arroyos, el vecinalista Carlos Sánchez, dijo hoy que no cree que se pueda trasladar a los municipios bonaerenses -especialmente a los más chicos- el decreto anti-nepotismo que rubricó el presidente Mauricio Macri. "Es una cosa difìcil de llevar a los pueblos y un poco muy político (sic). Esto es para la gilada”, disparó el jefe comunal.

Sánchez -quien tuvo una mañana difícil por el escándalo del geriátrico clausurado- dijo que no precisa que el gobierno le diga cómo tiene que actuar.

"Todo el vecinalismo y yo hemos tratado de hacer las cosas de la forma más coherente, transparente y honesta. No preciso que me bajen la línea el gobierno nacional y provincial. Yo me manejo dentro de las creencias que tengo”, dijo, antes de vaticinar un fracaso del decreto presidencial para el caso en que alguien pretenda aplicarlo en un municipio.

Al ser consultado sobre el nombramiento de la hija de su esposa, Daniela Denisse Gullota, como jefa de Compras y Suministros en el área administrativa de la delegación Claromecó, Sánchez sostuvo que "en los pueblos siempre te chocás con un pariente".

"(En el gobierno tresarroyense) ha habido otros parientes míos y de otros funcionarios que han estado. Han pasado, han entrado, han salido, pero a ver... Dentro del pueblo, la gente que encontrás capacitada y de confianza, se pone (en el gobierno)", explicó.

Destacó que, en líneas generales, la política vecinalista históricamente fue de no incorporar familiares directos al municipio, aunque reconoció excepciones en su caso y durante la gestión de su antecesor Carlos Aprile.

“El vecinalismo ha tenido mucho cuidado en eso. Hemos tratado de no hacer este tipo de cosas, pero en una ciudad como esta chocás con algún pariente o conocido que va a la función pública”, reiteró. (Agencia Tres Arroyos)