Entró a la casa de una diputada y usó su Facebook para criticar al Gobierno

Un hombre fue detenido en la vivienda de la diputada nacional radical Roxana Reyes, en la provincia de Santa Cruz, luego de que la legisladora llegó a su vivienda y lo encontró utilizando su computadora para publicar mensajes contra el presidente Mauricio Macri y el senador radical Eduardo Costa.

"Entré a la casa y vi que no había intención de robo. No se había tocado nada, solamente rompió mis fotos, tendió mi cama en forma particular e hizo posteos contra Mauricio Macri y Eduardo Costa, con quien trabajo", dijo la diputada Reyes en diálogo con radio Mitre. Agregó que el detenido es "una persona colombiana que está desde junio en la Argentina con un permiso de 90 días, y que tenía entre sus pertenencias un papel que decía 'Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz'" y que entró a su vivienda con "un teléfono celular limpio, que no tiene nada, ningún contacto".

Por otra parte, en declaraciones a Télam, Reyes dijo que "es un claro mensaje mafioso" y cuestionó que "mientras se lo llevaban detenido, con tal impunidad, decía que en un día iba a estar afuera".

Para Reyes "lo plantaron en mi casa porque me están siguiendo y lo que me están diciendo es estás sola, tené cuidado porque vas a ser boleta".

La legisladora nacional se quejó de que "ningún funcionario del gobierno de Alicia Kirchner llamó para solidarizarse, cuando tengo a todo el arco político nacional llamándome".

El hecho fue denunciado públicamente hoy, a través de un comunicado de prensa, por el bloque de diputados nacionales de la UCR, que indicó que el hombre, de aproximadamente 35 años, había ingresado a la vivienda de la diputada "forzando una ventana".

"Cuando la diputada llegó a la vivienda, encontró a este individuo dentro de su hogar, por lo que rápidamente llamó a la policía, que llegó al lugar y logró detenerlo", consignó el texto difundido esta mañana.

En ese marco, se detalló que, en el interior de la casa de la diputada nacional por Santa Cruz, el hombre "destruyó fotografías familiares y, utilizando la computadora personal de la diputada, accedió a la cuenta personal de Facebook de la legisladora y se dedicó a publicar mensajes contra el presidente Macri, contra Eduardo Costa y a favor de la gobernadora Alicia Kirchner".

El sujeto -continuó el bloque de la UCR en el comunicado- "no ingresó en la vivienda con fines de robo, sino que buscó intimidar a la legisladora".

En línea con esa consideración, indicó que, "en ningún momento, quiso sustraer elemento alguno de la casa, sino que se dedicó a dejar mensajes políticos" .

En el comunicado, el bloque radical y el frente santacruceño Unión para Vivir Mejor-Cambiemos responsabilizaron al gobierno provincial "por la seguridad de Reyes y de los miembros de su frente electoral".

Reyes aseguró que nadie se solidarizó con ella desde el gobierno provincial. "De la gobernadora para abajo, nadie me ha garantizado seguridad y tranquilidad", reprochó, y no dudó al señalar que se siente "controlada".

La diputada recibió muestras de solidaridad en las redes sociales, entre ellas las de Costa.

El interbloque de diputados nacionales de Cambiemos expresó hoy su respaldo a la diputada "quien anoche sufrió un violento episodio en su hogar" en Río Gallegos, Santa Cruz.

La coalición oficialista señaló: : "Desde Cambiemos repudiamos una vez más la violencia política y exigimos a las autoridades de Santa Cruz que garanticen la seguridad de la diputada Roxana Reyes y de todos los miembros de la oposición".

"Nuestra compañera de bancada es una de las voces más críticas a la gestión provincial del kirchnerismo y esto evidentemente molesta a algunos miembros del oficialismo en Santa Cruz", continuaron. (Télam)