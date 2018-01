"La Provincia busca beneficiar a todos los puertos por igual"

En la que fue su primera visita a nuestra ciudad desde que asumió en el cargo --diciembre de 2017--, el flamante subsecretario de Puertos de la provincia, Esteban Pinto, recorrió junto al presidente del Consorcio de Gestión, Miguel Donadío, y otras autoridades, distintas instalaciones de Ingeniero White, Puerto Galván y Loma Paraguaya.

Pinto, ingeniero industrial que llega al ámbito portuario proveniente de la empresa Tenaris, del grupo Techint, reemplazó el día 17 del pasado mes a Marcelo Lobbosco, quien había renunciado a la Subsecretaría en el mes de septiembre. Luego de la recorrida y previo a la reunión que se llevó a cabo en las ofi cinas del CGPBB con representantes de los sectores empresario y sindical, “La Nueva.” pudo dialogar en exclusiva con el funcionario que responde al ministro de la Producción bonaerense, Javier Tizado.

--¿Qué observó en su primera visita al puerto bahiense y cuáles son los objetivos de la provincia para el mismo?

EP:--Esta es una de las primeras visitas que realizo desde que asumí, no paro de recorrer los puertos porque claramente nuestra intención es trabajar junto con ellos articuladamente, respetando desde ya su autonomía pero buscando la manera de que el conjunto portuario bonaerense beneficie a todos por igual, y buscando el crecimiento equilibrado de las inversiones, de los proyectos y adecuar el perfil portuario de cada región.

--¿Qué significa Bahía Blanca dentro del conjunto de puertos bonaerenses?

EP:--Bahía tiene un perfil muy marcado, definido y muy profesional. De alguna manera, para nosotros es referente en muchos temas, por eso un paso infaltable era esta recorrida y el trabajo cara a cara con Miguel --Donadío--, ya que no es lo mismo trabajar in situ que por mail o por teléfono.

--¿Cuál es el mensaje que se intenta bajar desde la Nación y desde la Provincia?

EP:--Hay dos temas que estamos trabajando en conjunto los tres estratos, la Nación, la Provincia y a nivel local con Miguel en particular. Uno es de coyuntura puntual, estamos buscando que la Argentina sea más competitiva en cada uno de los eslabones de la cadena logística. El puerto, como uno de los eslabones lidera alguno de estos temas y en particular estamos trabajando en la adecuación y la modernización del convenio portuario, uno de los temas que hoy nos convocan. Pero esto es solo el puntapié inicial de una clara intención de que el país sea más competitivo en todos los frentes.

--¿Y el segundo tema?

EP:--El segundo punto es que buscamos articularnos mejor que lo que ha sido en el pasado la relación de la provincia con los puertos, ayudarlos y permitir que ellos nos ayuden también, porque la relación, como cualquier otra, tiene que ser benefi ciosa para ambos. La misma funciona con la cotidianeidad del trato, de las decisiones, de la información y los sueños que queremos realizar. En eso estamos, esta es solo una de tantas visitas que haremos nosotros y que ellos nos harán.

--¿La idea de la gobernación es intensificar o diversificar el perfil del puerto bahiense?

EP:--Bahía tiene un perfil exportador de granos muy fuerte, desde ya que no queremos que lo pierda, sino que lo intensifique. Buscamos no solo el crecimiento, sino que en la especialización sea más produtivo y más eficaz en cuanto a granos. En el otro aspecto, Bahía es un puerto natural para todo lo relacionado con proyectos y fue el puerto que flexiblemente se adaptó a los que se están desarrollando ahora, cualquiera puede ver el tamaño de las máquinas que están entrando estos

meses y eso habla de un puerto que tiene la capacidad de adaptarse a las necesidades de la Argentina.

--¿El buen presente le abrirá las puertas para nuevos proyectos?

EP:-- Sin duda que van a seguir apareciendo y van a venir más cosas a Bahía, pero creo que lo central es hacer bien lo que hacemos para estar preparados para cualquier oportunidad que se nos presente. Con Miguel coincidimos en que lo que buscamos es hacer bien lo que hacemos, no imaginar ni pensar en potenciales que después tal vez no llegan nunca. Tenemos un negocio, hay que hacerlo bien. El puerto es eficaz, eficiente y confiable, eso es un diferencial ante cualquier oportunidad futura y hay que aprovecharlo porque los negocios vienen cuando vos estás haciendo las cosas bien, y eso es lo que nosotros creemos de Bahía.

--¿Qué le puede ofrecer la provincia al puerto de Bahía?

EP:-- Esta parte de la conversación me resulta muy interesante. Yo veo que en el pasado los puertos han tenido mucha autonomía por la ausencia de la provincia y a veces han decidido cuestiones que tenían que ver más con una oportunidad de cada puerto y no con el beneficio de todo el sistema. Por eso yo creo que a veces los planes directores no deben mirar solamente las partes sino el beneficio del conjunto.

--¿Cómo debe actuar entonces la Subsecretaría para corregir esto?

EP:--La provincia tiene que equilibrar un poco esta situación, ver la película completa, entender el puerto y los demás eslabones de la cadena como el tren, los camiones, la estiba, la administración portuaria, el flete y empezar a integrar todo. El puerto tiene que funcionar bien porque si no, nada funciona, pero tenemos que buscar un equilibrio. Desde dentro del puerto a veces solo se ve una parte de la película, nuestra misión es que la provincia y la Argentina sean más efi cientes.

--La hidrovía desde Córdoba, todo lo relacionado a Vaca Muerta, ¿en qué proyectos pone el foco la provincia?

EP:--Todos los proyectos son importantes, pero sin duda Vaca Muerta es transformador para la Argentina. Los próximos 20 años en este país seguiremos hablando de Vaca Muerta, no existe otra reserva energética así en el mundo y va a consumir una cantidad de recursos que para nosotros resulta absurda, 20.000 millones de dólares de inversiones por año, durante los próximos 20 años.

--¿Qué rol puede explotar Bahía en este meganegocio?

EP:--Gran parte de eso va a pasar por Bahía Blanca, por ejemplo la arena. Hay que ser inteligentes como lo están siendo, hoy muchos de los insumos y máquinas que van a Neuquén están pasando por este puerto, que gracias a su flexibilidad seguirá captando estas cargas. Otro ejemplo, recién estuvimos recorriendo en Loma Paraguaya la planta de Halliburton-Sea White, que se trata de un caso de un emprendedorismo bien claro. Cuando apareció Vaca Muerta, Sea White averiguó que las piedras las molían en China, consiguieron un terreno, se asociaron con Halliburton, compraron las maquinarias y esa ganancia que antes se quedaba en China ahora se queda acá. Vaca Muerta es eso y estará disponible para todos los que quieran subirse a ese tren.

Por último, consultado sobre el interés de la provincia de captar más exportaciones de granos de la Zona Núcleo, Pinto admitió que "será difícil mientras Argentina siga moviendo tantos granos por camiones".