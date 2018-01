"A ciertas mujeres les gusta que las vean en bolas", dijo Antonio Gasalla

El humorista Antonio Gasalla participó en una entrevista radial en la que habló de todo y generó polémica en cuanto a las denuncias de abuso que realizaron este último tiempo mujeres del espectáculo.

Gasalla dio su opinión en el programa de Marcelo Polino, Polino Auténtico, quien conduce junto a la modelo Paula Chaves: "Cuando se dedican a hablar de que un tipo acosó a alguien, salen 50 mil acosadores desde el año 20 hasta ahora. Acá se pone de moda que hay mujeres acosadas y por día, desde el periodismo, muestran a 50 mujeres. Es decir, que la prensa escarba en una olla y va sacando lo que encuentra....".

Polino, un poco desconcertado, le explicó a Gasalla: "No apuntaba para el lado del acoso, sino como se trata a la mujer en el humor. Tras la denuncia a Tristán, hay como un replanteo del teatro de Revista o la cosificación de la mujer".

Y el humorista sostuvo: "Mirá, yo que viajo hace mucho veo como se tratan a las mujeres en Europa y Estados Unidos. Y lo hacen con todo respeto. Las mujeres no lo tienen que pedir. Y nadie les dice cosas al oído a las mujeres caminando por la calle. Entonces es una cuestión de que estamos atrasados muchos años acá".

Gasalla se refirió al rol de la mujer en el ambiente del espectáculo y aseguró: Hasta que las mujeres no digan ‘basta no me pongo una tanga tan chiquitita’ van a seguir en pelotas. Porque les gusta que las vean en bolas pero no les gusta que después digan algo de ellas".

A lo que Paula Chaves interrumpió: "Tienen la libertad para mostrarse como quieren, ¿cierto? Y no por eso tener que ser unas atorrantas, ¿no?...".

"La libertad para nosotros es una cosa muy extraña. Se pide a gritos pero no se pone en práctica. ¿Vos vés que las mujeres están liberadas?, le preguntó el humorista a Paula Chaves. "No, pero estamos en proceso de...con todas las cosas que están pasando...", respondió. Y Antonio le dijo: Yo creo que venimos bastante atrasaditos...".

"Parece que durante los últimos 50 años casi todo le pasó a las mujeres. Mientras que sea una cuestión de moral, que si se le ve medio pezón a una mujer ya hay que sacarla del escenario, no se termina más... Yo hago muchos personajes femeninos y los hago apropósito. Mis personajes son las empleadas públicas, ¿vos ves empleados públicos?, No. O La maestra. Veo pocos maestros. Con respeto se puede trabajar en el humor porque no hace falta bardear para que la gente se divierta", arremtió Gasalla.

Antonio contó sobre su nuevo programa en El Trece, en el que trabajará con Polino: "El proyecto está encaminado. No se puede adelantar mucho pero va a estar con nosotros Verónica Llinás y los libretos ya los tengo muy trabajados". (Clarín y La Nueva.)