Cacho, Araceli, un exembajador y hasta Mauricio

No podía dormir y probé con Youtube. Llegué a esas viejas películas de Porcel y Olmedo. Películas de vagos. De los vagos que las hacían. Escaso argumento y escasa creatividad para los títulos: “Expertos en pinchazos”, “A los cirujanos se les va la mano” o “Los caballeros de la cama redonda”.

Eran los 70-80. Y la sociedad patriarcal reía y gozaba con Jorge y Alberto. Claro que en esa sociedad patriarcal había otras muestras un poco más jodidas: ¿qué chica que haya pasado por los centros clandestinos que manejaban los genocidas que nos gobernaban no fue violada, obligada a practicar sexo oral o manoseada?

Aquellas mismas risas que despertaban Olmedo y Porcel las siguieron despertando Francella con “La nena”, el exembajador Miguel Del Sel en “Rompeportones” o hasta en la poco aggiornada “La peluquería de Don Mateo” de hace sólo 2 años.

Y siguen las voces en defensa de la sociedad patriarcal: “Si te violan relajate y goza” (Cacho Castaña) “No soy feminista, tengo un hijo y un esposo hermosos, respeto a los hombres” (Araceli González).

Si hasta el presidente Mauricio Macri piensa que a las mujeres les gusta que les digan “qué lindo culo tenés”.

Los justificamos diciendo que no hay que sacar de contexto a Olmedo, Porcel, Francella, Del Sel, que en aquellos años la sociedad no se hacía tantas preguntas sobre el papel de la mujer. Que Cacho y Araceli fueron educados en familias patriarcales. Que…

Matar judíos ya estaba mal en los 40, matar aborígenes ya estaba mal en el siglo 19, desaparecer gente ya estaba mal en los 70.

¿Cuál es la fecha límite para dejar de ningunear a las mujeres?

Banquen chicas.