María Eugenia Vidal, “enamorada” de los parques eólicos, piensa volver a Bahía

Hola, Juan María. ¿Cómo va todo? Me imagino que ya más contento con la vuelta del fútbol…

–Por supuesto, y aunque lo quieras ocultar nuestro triunfo en el clásico del verano también sigue manteniéndome feliz.

–Uhhh me imagino. Pero vayamos a lo nuestro. Empezá sorprendiéndome con algo. Por ejemplo, qué sabés de los comentarios sobre el político bahiense que estaría de novio con la gobernadora.

–Mmmm no mucho más que vos. Se dice que es un político que ya no está en actividad, aunque existen algunas sospechas y cada vez se habla más del tema en los cafés. De hecho todas las miradas apuntan a un exfuncionario sciolista, exitengrante del gabinete municipal de Cristian Breitenstein, que ahora está en la administración Vidal, pero tengo serias dudas.

–¿Será algún radical?

–Podría ser porque fijate que pese a la alianza con el Pro no hay muchos hoy en el gobierno y la mayoría de los radicales pasaron a retiro. Igual paremos, que esto no es un espacio para chimentos de corazón. De todas maneras podés preguntarle el viernes personalmente a la gobernadora.

–¿Viene a Bahía?

–Podría ser. Según me enteré Héctor viajaría el miércoles a La Plata para coordinar esa visita, no sólo a Bahía, sino también a Punta Alta. La idea es que recorra las obras en la planta depuradora de ABSA y el parque eólico Corti, entre otras obras. Veremos si se concreta, pero hablando de energía eólica tengo algunas novedades para nuestro distrito y la región.

–Adelante compañero.

–Días atrás te comenté que ya se habían adjudicado otros dos parques muy cerca de Bahía. Uno es el Parque Eólico Energética 1, presentado por la firma Eipor Sociedad Anónima, que se levantará en un predio ubicado entre las localidades de García del Río y Tres Picos (Tornquist), con una potencia de 79,8 megavatios. El otro, denominado La Genoveva, corresponde a la empresa Central Puerto y estará en inmediaciones de la ruta provincial 51, con una potencia de 86,62 MW. ¿Me seguís?

–Sí, me acuerdo. ¿Pero hay más?

–Así es. Acabo de enterarme que en una nueva ronda del Renovar, la fase dos de la ronda 2, adjudicaron en esta zona, justo al lado del Energética 1, dos parques de 100 MW cada uno. La iniciativa fue presentada por la empresa Petroquímica Comodoro Rivadavia y los parques llevarán los nombres de El Mataco y San Jorge. Entre los dos sumarían unos 60 aerogeneradores. Estos proyectos, que habían perdido en fase 1 de la ronda dos, ahora lograron un lugar gracias a la mejora de precios que hicieron.

–Esto termina posicionando a Bahía y su zona como un punto muy fuerte en energía renovable, incluso superando las estimaciones iniciales.

–Claro, pensá que si sumamos a los dos de Villarino, más una posible ampliación de Corti, que se llamará Corti II, podría rondar los nueve parques y podría agregarse alguno más.

–A qué te referís.

–Estos días, según pude leer en el Boletín Oficial de la Nación, se autorizó el ingreso como agentes generadores del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) a dos nuevos parques eólicos en Bahía y otro en Coronel Rosales. Puede ser que sean una realidad, que se hayan adjudicado, pero hasta ahora eso no lo pude chequear.

–¿Tenés más detalles?

–Los dos de Bahía, de 100 MW, estarían ubicados en la ruta 51, también muy cerca de Corti. La empresa que los impulsa es Autotrol Renovables S.A. y se llamarán Wayra I y Wayra II. El otro es de 150 MW y se llamará Vientos Bajo Hondo II, a cargo de una empresa homónima.

–A vuelo de pájaro te digo que si todo esto se concreta habrá muy cerca de Bahía más de 200 molinos de viento funcionando.

Una obra vital para Bahía

–No estás errado, pero tengo algo más en materia de inversiones, un gran proyecto que podría concretarse.

–No me digas nada, la mega inversión de Dow…

–No, de eso aún no hay nada, pero acertaste en parte con la empresa.

–Contame.

–Por lo que sé Dow estaría muy interesada en apoyar la planta de reúso de efluentes cloacales, con lo cual esa agua que hoy termina contaminando el estuario podría ser utilizada por las grandes industrias.

–¿Y se avanzó en algo?

–Por lo que sé el viernes volvería a la ciudad el presidente de ABSA, Raffaelle Sardella y no te extrañe que anuncie la presentación que hizo una unión transitoria de empresas (UTE) para hacerse cargo de las etapas que faltarán para que el agua pueda ser totalmente depurada. Acordate que ahora ABSA está terminando las etapas I y II. Si las empresas del polo se comprometen a consumir esa agua para reúso la financiación de un proyecto de este tipo sería muy factible.

–Ojalá porque traería varias ventajas para Bahía.

–No sólo eliminaría el principal factor contaminante de las aguas de la ría sino que también le permitiría a ABSA contar con un caudal muy importante que hoy destina a las empresas.

–Bueno, pasemos a otros temas más descontracturados. ¿Estuviste tomando una cervecita en Sierra con Ricardo Iorio? Para nada, aunque seguí de cerca el tema. Muy buena la cobertura y las fotos de La Nueva y del video de La Brújula.

–¿Le habrá confesado Germán su devoción por Arjona al líder de Almafuerte?

–No creo. Si se hubiese animado seguro que Iorio volvía a terminar preso. Bueno, pero ya que me hablaste de cerveza, te cuento que me hablaron maravillas del local que abrió el Tero en Monte. Esas son las iniciativas que terminan levantando la vara y haciendo que Monte crezca.

–¿Qué raro que aún no hayas ido?

–No pude, pero seguro que hoy o mañana me voy a dar una vuelta. Además me adelantaron que la idea es que Bronx comience a fabricar cerveza artesanal para abastecer a un mercado que no para de crecer.

–Bien por el Tero. ¿Algo más de la región?

¿Allanamientos en Puerto Belgrano?

–De acá muy cerca. Todavía no esta del todo aclarado el tema de los supuestos allanamientos en la Base de Puerto Belgrano por el caso del ARA San Juan.

–¿Se hicieron o no se hicieron?

–Mirá, la jueza que tiene el caso y varios medios nacionales, incluso la agencia de noticias Télam, informaron que sí. Incluso algunos conocidos me dijeron que efectivamente se allanaron algunas dependencias del Arsenal en búsqueda de información. Sin embargo, oficialmente la Armada lo niega y varios otras personas que trabajan allí me dijeron que no hubo nada.

–Es muy raro porque la presencia de la jueza o de algunos otros miembros de la Justicia no debió haber pasado desapercibida.

–Claro, pensá que el Arsenal queda en la zona reservada de la Base y para llegar tenés que pasar, como mínimo, por un par de guardias. Veremos cómo sigue el tema. Lo concreto es que sí allanaron la Base de Mar del Plata y oficinas en Buenos Aires.

–Ahora sí. Pasame algo de la zona si tenés.

–Ok. Uno de los temas que dejó la semana fue la discusión por la represa mendocina Portezuelo del Viento, que comenzó con la nota de La Nueva. al secretario de Recursos Hídricos de La Pampa, Javier Schlegel.

–Sí, la tengo bien presente, porque cuando la leí supe que el revuelo iba a ser grande tanto en Bahía como en la zona sur.

–Y no es para menos, porque el funcionario pampeano aseguró que la obra va a afectar gravemente la calidad y el caudal del río Colorado. Como es obvio, esto de inmediato puso en alerta no sólo a los productores de Villarino y Patagones, sino a quienes ven en ese recurso la posibilidad de que Bahía Blanca deje atrás su problema crónico de falta de agua.

–Por eso en la semana varios referentes del tema salieron a poner paños fríos.

–Más que paños fríos, salieron con los tapones de punta contra Schlegel, porque desmintieron todos sus dichos. El primero fue León Somenson, administrador de Corfo Río Colorado, al que luego se sumó el titular de la Autoridad del Agua, Pablo Rodrigué.

–Ahora que lo decís, me sorprendió ver al ingeniero Somenson contestando la denuncia.

–Es que si bien es veterano en estas cuestiones que tienen que ver más con lo político que con lo técnico, la verdad que no podía quedarse mudo ante semejante denuncia mediática. Sobre todo, porque llevaba implícita la idea de que tanto Corfo como la dirigencia política de la región y de la Provincia habían aceptado con suma pasividad un presunto plan de Mendoza para adueñarse del río.

–En pocas palabras: le mojaron la oreja y no le quedó otra que reaccionar.

Uno de los temas de la semana fue la discusión por la represa mendocina Portezuelo del Viento, una obra que va a afectar la calidad y el caudal del río Colorado.

–Algo así. Y creo que lo mismo sintió Rodrigué, quien directamente dijo que la oposición de La Pampa a la obra de Portezuelo del Viento —y lo cito textualmente— “no tiene argumento técnico, sino motivos políticos”.

–Como para no dejar dudas.

–Rodrigué incluso dijo que la obra no va a perjudicar, sino a beneficiar a La Pampa, y reveló que el proyecto se desarrolló durante dos años en el seno del Coirco, organismo que integra esa provincia. Incluso, a diferencia de lo que había expresado Schlegel, sostuvo que está asegurado que tanto la obra como el llenado del embalse, su regulación y manejo van a estar a cargo del Coirco.

–¿Y entonces? ¿Deberíamos estar preocupados, como dijo Schlegel, o confiar?

–Mirá, este año la Provincia prevé invertir más de 360 millones de pesos para iniciar el proyecto del acueducto desde el río Colorado a Bahía Blanca. Esa obra demandará un desembolso total de 5.600 millones para 2020. ¿Se va a lanzar la gobernadora Vidal a hacer una obra de ese tenor sin garantías de que el Colorado llegará con agua al sur bonaerense?

–¿Me contestás una pregunta con otra pregunta?

–Bue, dejémoslo ahí y que cada uno saque sus conclusiones.

Pescadores y un dique en llamas

–¿Qué más?

–Te paso otro datito de Rodrigué, ya que estamos. ¿Te acordás que hace unos días trascendió que un grupo de pescadores de Coronel Pringles estaba reuniendo firmas para pedir que echen a Marta Crisafulli de la sede bahiense de la Autoridad del Agua?

–Recuerdo. Creo que llevan unas 750 firmas...

–Así es. Bueno, en la semana le preguntaron a Rodrigué sobre este tema, y se despachó con un fuerte respaldo a la ingeniera y al trabajo que viene realizando en el dique Paso de las Piedras. El funcionario calificó al trabajo de Crisafulli como “muy profesional”.

–Según los pescadores pringlenses, su trabajo deja mucho que desear porque, entre otras cosas, este verano no hizo los cortafuegos que correspondían y ardieron centenares de hectáreas en inmediaciones del dique.

–Ah, pero Rodrigué dio otra versión del tema: aseguró que el incendio lo provocaron pescadores que estaban en un sector no habilitado para la pesca e hicieron fuego. Y agregó otro datito picante: que este no es el único incendio provocado por pescadores.

–Uff, me imagino la respuesta que estarán preparando los muchachos de Pringles...

–Cambiando de tema y para no dejar de lado a nuestros amigos del campo. ¡Buen promedio del nivel de proteína en trigo lograron los productores del sudoeste bonaerense en esta cosecha!

–Había presunciones sobre algo mejor que el año pasado porque se fertilizó bastante y bien y, además, porque los rindes ahora no eran muy buenos. Y una cosa habilita a la otra, eso lo saben en el campo: a menor rinde, mayor proteína.

–Leí en la página web del diario que el promedio anduvo en el 10,6%, cuando el año pasado apenas superó el 10%.

–Así es. Llamó la atención que entre los distritos de Villarino y de Patagones, en la zona más austral de la provincia, el promedio superó el 11%. También que en Tornquist hubo lotes con 16,3%, pero sin ser tan extremo no son pocos los que alcanzaron 13% y hasta 14%.

–Todo bien con los porcentajes, pero vamos a lo que importa: ¿cuánta plata más cobran los productores por este trigo de calidad?

-Veamos. Según la norma de calidad para la comercialización de trigo pan del SENASA, se bonifica a aquellos trigos con valores superiores a 11 puntos con el 2% por cada fracción proporcional de contenido proteico. Así entonces, con la cotización de este viernes en el puerto de Bahía, que fue de 3.300 pesos la tonelada, un camión de 30 toneladas que llega de Villarino con lotes del 13,1% obtendría un beneficio de 133 pesos cada 1.000 kilos hasta llegar a casi $ 4.000 para todo el transporte. El camión del ejemplo extremo de Tornquist, con ese porcentaje de 16,3%, tendría un bonus de 10.100 pesos. Es decir, casi el 10% más considerando que llegó con los $ 99.000 de las 30 toneladas.

–¿Es lo máximo que se puede aspirar?

–No. Puede tener otra bonificación, del 1,5%, si cumple con los parámetros de un trigo de Grado 1. Serían casi 50 pesos por tonelada, unos $ 1.500 más, a aquellos 99.000 originales.

–¡Ya me perdí! Me pasás el número final en limpio...

–Bien: por las 30 toneladas de altísima calidad serían unos 110.600 pesos. Así se cumple entonces con quienes invirtieron en paquetes tecnológicos y, además, contaron con buen clima en todo el ciclo.