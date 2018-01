La Fragata Libertad se alista para su viaje de instrucción

Natalia Miguel

nmiguel@lanueva.com

El buque escuela de la Armada, Fragata "Libertad", es objeto de un mantenimiento mayor en el Arsenal Naval Puerto Belgrano, de cara a su próximo Viaje de Instrucción con guardiamarinas en comisión de la Escuela Naval Militar.

"Es el mantenimiento que se realiza después de cada viaje, donde se realizan trabajos en toda la obra viva y muerta del buque”, explicó su segundo comandante, capitán de fragata Carlos Pedro Schavinski Trinchero.

Los trabajos comprenden el carenado del casco, mantenimiento mayor de generadores principales y de sistemas auxiliares, y los recorridos de los sistemas de lucha contra incendios, verificación de cabrestante, cadenas, anclas, guinches y velas, pintado, limpieza de tanques y sentinas, y la restauración profunda del mascarón de proa.

Entre las tareas, son fundamentales los trabajos en lo que respecta a la seguridad y habitabilidad de la embarcación, ya que debe estar preparada para albergar durante unos seis meses a cerca de 300 tripulantes, incluidos los guardiamarinas.

Esas labores incluyen el acondicionamiento de sollados, baños y camarotes, recorrido de cocinas, pisos de madera y obra menor.

Se prevé que la Fragata "Libertad" salga de dique a fines de enero, para un alistamiento en el mar donde se verificará el conjunto de jarcias y todos los sistemas para una prueba de máquinas en la zona. Luego se hará un alistamiento final con un viaje al puerto de Buenos Aires.

La Fragata llegó a Puerto Belgrano el pasado 20 de octubre, después de su 46º Viaje de Instrucción, que finalizó a principios de ese mes y en el que visitó más de diez puertos internacionales de América y Europa.

Días después ingresó a uno de los diques del Arsenal Naval Puerto Belgrano para iniciar este mantenimiento, que le permitirá efectuar sin problemas su próximo viaje.

En tanto, amarrada en la dársena de la Base Naval Puerto Belgrano, el último fin de semana de octubre de 2017, la embarcación recibió la visita de más de 10.500 personas durante las jornadas de puertas abiertas.

Llegaron a la base militar, vecinos de Punta Alta, Bahía Blanca y la zona, quienes conocieron a la embajadora de los mares y fueron asesorados por su personal.

Algunos testimonios fueron los siguientes: Renata de 7 años e hija de Daniel, dijo le gustó "fue ver el mascarón de proa y las banderas; es la primera vez que subo a un barco y aprendí la historia de la Fragata".

Joaquín, de 9 años, visitó al buque escuela acompañado de sus padres Marisel y Cristian, provenientes de Bahía Blanca. "Lo que más me llamó la atención fueron los cañones, las banderas y lo que usan para subir hasta arriba (refiriéndose al lugar donde se ubican los gavieros en cada arribo a puerto)".

"Nos enteramos por la televisión que habían llegado hace poco del Viaje de Instrucción y teniéndola tan cerca, quisimos conocerla. Fue hermosa la visita, nos atendieron muy bien y nos explicaron detalles de la unidad. Recorrimos todo, particularmente a mí, me encantó", enfatizó Marisel.

Pablo, también de Bahía Blanca, visitó al buque escuela acompañado de un grupo de amigos. "Me pareció enorme y muy linda. Fue muy bueno poder recorrerla y poder verla; es algo que despierta mucho interés y la gente a bordo respondía nuestras inquietudes".