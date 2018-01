Maradona: "No tengo muchas ilusiones en este Mundial para Argentina"

Con el estilo directo de siempre, Diego Maradona volvió a dar declaraciones y fue duro con la Selección Argentina, "Chiqui" Tapia, Jorge Sampaoli y Ronaldo.

"El nuevo presidente de la AFA me prometió una cosa en la cara y hoy está haciendo totalmente lo contrario, así que no tengo muchas ilusiones en este Mundial para Argentina" expresó el campeón del mundo en el mundial 86.

"Prefiero vivir el después del Mundial, cómo se van a arreglar, cómo sacar chicos para ir a la Sub 15, Sub 17, Sub 20. Eso me tiene más preocupado" aseguró Diego.

Con Sampaoli fue aún más tajante: "Vino con un laboratorio a Argentina como si nosotros estuviéramos en la edad de las flechas, y sin embargo no tuvo ningún resultado positivo, salvo el 3-0 con Ecuador (que en realidad fue 3-1), que sabíamos todos que Ecuador no podía hacer fuerza, prácticamente jugó con la Sub 20".

El actual director técnico de Al Fujairah, ya había tenido frases poco felices respecto al seleccionado y su entrenador, en el sorteo de los grupos del Mundial de Rusia 2018.

En diciembre del año pasado, Cristiano Ronaldo se autodenominó como el mejor jugador de la historia. Maradona fue consultado por esa frase y dijo que cada uno es dueño decir lo que, incluso disparates.

"Lo respeto por la carrera que está haciendo, nada más. De ahí a que hablemos del mejor de la historia, le queda mucho campo por recorrer", agregó. (Olé)