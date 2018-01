El Sitraic se presentó como querellante en la causa UOCRA

El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines (Sitraic) se presentó como querellante en la causa en que la justicia investiga a gremialistas de la UOCRA por asociación ilícita y extorsión, entre otros delitos.

Así lo confirmó el secretario general del gremio, Víctor Grosi, quien señaló que tomaron la decisión luego de que integrantes de la delegación local habrían sido blanco de “aprietes y amenazas de muerte con exhibición de armas”.

Fuentes judiciales señalaron que la justicia de Garantías aceptó a Martín Parada, referente bahiense de la agrupación, como particular damnificado.

Precisamente, éste último y Adrián García, ambos en calidad de delegados coordinadores del Sitraic, prestaron declaración testimonial en el marco de la investigación que lleva adelante el fiscal Gustavo Zorzano y en la que se encuentran detenidas 13 personas.

“En esa causa hemos contribuido con varios elementos de prueba como videos, en los que se observa también un ataque de integrantes de la UOCRA contra compañeros bahienses del Sitraic que estaban realizando una inspección en una obra”, manifestó Grosi.

El dirigente agregó que “también atacaron a una inspectora del Ministerio de Trabajo. Nos presentamos en la causa y contamos con la representación legal de nuestra abogada, la doctora Claudia Ferrero”, indicó el secretario general en diálogo telefónico con La Nueva.

“Por supuesto que aspiramos a ser querellantes en la causa. En realidad, detrás de todo esto, y más allá de que se plantearon visiones diferentes sobre la extorsión, hay un sector de la construcción en Bahía Blanca que trabaja en negro”, continuó diciendo.



A criterio de Víctor Grosi, el empleo no registrado en dicho rubro es una “fuente de financiamiento para todas estas personas”.

De hecho -afirmó el sindicalista-, el Sitraic envió al director de Delegaciones Regionales de la cartera laboral bonaerense, Hernán Padula, un listado de la totalidad de las obras con personal “en negro” que se estarían ejecutando en la zona céntrica de nuestra ciudad.

Sostuvo también que “esos obreros estaban con la bandera de la UOCRA. Nosotros somos partícipes activos de esto porque en verdad no hubo ningún atisbo de democracia sindical en esa maniobra, en la que todo fue caja, coima, aprietes y complicidad de sectores empresarios”.

“Cuando estuve en Bahía la última vez, los empresarios todavía no estaban denunciando y recién ahora están declarando. Justamente el problema que tenía el fiscal en ese momento era que no contaban lo que estaba sucediendo por miedo”, acotó.

“No son hechos aislados”

Para Grosi las denunciadas extorsiones de dirigentes de la UOCRA en detrimento del sector empresarial no son operatorias “aisladas” y citó episodios similares ocurridos en otras ciudades.

“Cuando pasó lo del `Pata´ Medina, la UOCRA dijo que fue un hecho aislado, pero ahora sucedió esto en Bahía y va a ocurrir lo mismo en (la seccional de la UOCRA) Quilmes-Berazategui-Florencio Varela. En la zona sur, el secretario general Walter Leguizamón está prófugo desde hace tres años; en Neuquén se agarran a tiros una vez por semana; y en Santa Cruz son bandas organizadas”, detalló el sindicalista.

Resaltó que “tal como declaró el Procurador (doctor Julio Conte Grand), se trata de un modus operandi y la UOCRA nacional no se puede desentender de que esto pasa en todo el país”.

La filial bahiense del Sitraic inició sus actividades a fines de 2016 (cuenta con unos 370 afiliados) y, según describió Grosi, desde ese entonces hubo una “innumerable cantidad de casos en los que (dirigentes de la UOCRA) hacían despedir a los trabajadores que se afiliaban” a este sindicato.