Coronel Suárez: trabajadores del calzado  se movilizan por la crisis en Dass

Trabajadores autoconvocados de la fábrica de calzado Dass anunciaron que hoy tienen previsto marchar hacia la sede administrativa de la firma, en calle Olavarría, para manifestar su repudio a la decisión de la empresa de suspender a 300 operarios y tenerlos en vilo respecto de su situación laboral.

La manifestación será a las 6, hora de ingreso del personal que no está siendo alcanzado por las suspensiones.

La protesta -indicaron- es abierta a todos los vecinos que quieran sumarse al reclamo de quienes el lunes pasado fueron suspendidos e intimados a sumarse al plan de retiro voluntario antes del 9 de febrero próximo, dado que, de no hacerlo -aseguran algunos- serían despedidos.

Desde el municipio se anunció, en tanto, que mañana el intendente Roberto Palacio tiene previsto viajar a Capital Federal par mantener una serie de audiencias con las áreas nacionales y provinciales involucradas, e incluso con referentes de la firma Dass.

La multinacional Dass compró en noviembre de 2015 las fábricas que construyó la desaparecida Gatic, con el objetivo de llevar adelante un plan de trabajo para licenciatarios de marcas de calzado nacional e internacional.

Pese al empuje inicial, en 2016 la firma comenzó a sentir los efectos de la retracción del consumo y la importación de calzado terminado.

A mediados de 2017 Dass anunció un plan de suspensiones escalonadas que se extendió hasta fines del año pasado. En noviembre, además, lanzó un agresivo programa de retiros voluntarios, al que finalmente adhirieron 529 de sus casi 1960 operarios.

Con esta merma del 25% en el plantel de personal se creía que la empresa podría resolver su situación y seguir adelante, pero el último lunes, tras volver de las vacaciones, unos 300 trabajadores fueron citados por la empresa para anunciarles que estarán suspendidos hasta el 9 de febrero próximo.

Además de eso, los directivos instaron a los operarios a acogerse al plan de retiros voluntarios, hecho que algunos trabajadores interpretaron como un aviso de que, si no se van, igualmente serán despedidos el mes próximo.

El martes de la semana pasada un grupo de 60 trabajadores -en su mayoría, mujeres- llevó el reclamo al propio intendente Roberto Palacio y al secretario de Producción, Juan Ignacio Fidelle.

La respuesta del municipio fue pedirles algunos días para intentar un acercamiento con la empresa y las autoridades provinciales y nacionales.

Al día siguiente los trabajadores se reunieron con el concejal y exdiputado provincial Ricardo Moccero, quien les propuso conformar una mesa interdisciplinaria que evalúe posibles soluciones a esta crítica situación.

El jueves hubo una segunda reunión con el intendente, ediles y funcionarios, a la cual se sumó la diputada provincial Marisol Merquel y el exintendente Ricardo Moccero. Ante la falta de novedades, hubo diálogos tensos y reproches.

Hoy habrá una manifestación, pero todavía queda mucho por definir.



Las frases de la última reunión

La pregunta. “(La reestructuración) es una cuestión de la fábrica. Nosotros hicimos la pregunta, nos dijeron que no iba a haber más suspensiones, que la fábrica va a continuar y que va a haber un plan de capacitación a partir de enero o febrero. En la parte empresarial nosotros no podemos introducirnos” (Roberto Palacio).

Inquietud. “Con el intendente le transmitimos a la empresa la inquietud de los trabajadores. Dijimos que por ahí hay gente a la que no le están ofreciendo el retiro voluntario y quizá, si lo hicieran, lo aceptarían. Creo que hay gente que se está presentando voluntariamente” (Juan Fidelle).

Sin certezas. “Esto no surge hoy. Es un conflicto que se viene desarrollando gravemente en Coronel Suárez desde hace dos años, cuando se redujo una planta de personal de aproximadamente 3.000 empleados a 1.100 que son hoy, sin seguridad y sin certezas de lo que puede llegar a ocurrir a futuro” (Marisol Merquel).

Fuerzas. “Si sabemos que la gente va a estar despedida, gestionemos la posibilidad de confeccionar delantales para el ministerio de Desarrollo Social o borcegos para la policía; acá hay gente que sabe y necesita trabajar” (Ricardo Moccero)