Venezuela: varios muertos en un confuso operativo para desmantelar un "grupo terrorista"

Varias personas murieron hoy en Venezuela en un operativo en el que, según el gobierno, fue "desmantelado" el "grupo terrorista" que lideraba el ex policía Oscar Pérez, acusado en los últimos meses de apropiarse de un helicóptero, lanzar dos granadas contra el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y asaltar un cuartel para robar armas.

Sin embargo, hasta esta tarde no se sabía la suerte corrida por Pérez, luego de que el canal estadounidense CNN en Español publicara que murió en el operativo, según "una fuente de alto rango del gobierno venezolano" que no identificó, pero ni las autoridades ni parientes o seguidores del ex policía dieron precisiones sobre su estado.

El Ministerio de Interior y Justicia afirmó en un comunicado divulgado este mediodía que el supuesto enfrentamiento dejó dos policías muertos y cinco "gravemente" heridos, así como una cantidad no precisada de "terroristas" que fueron "abatidos" y cinco "capturados y detenidos".

El operativo comenzó esta madrugada, cuando tropas militares y policiales rodearon el sitio donde se ocultaban Pérez y sus colaboradores, en El Junquito, en el noroeste de Caracas.

Desde entonces, Pérez publicó varios videos en su cuenta de Instagram en los que afirmó que él y sus seguidores querían entregarse pero eran baleados por los uniformados.

"Hay civiles aquí adentro; dijimos que nos íbamos a entregar y no quieren dejar que nos entreguemos", afirmó Pérez en uno de los videos, en el que aparece con la cara ensangrentada mientras se escuchan detonaciones.

Hacia el mediodía, en la cuenta de Pérez en Twitter, que se aclaró que era "manejada" por "compañeros directos" de él, se informó que se desconocía el paradero del ex policía. (Télam)