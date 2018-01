Recorte de horas: un empleado municipal le pidió a Gay que les dé "una sorpresa"

Un empleado municipal escribió una carta abierta al intendente Héctor Gay en el marco de los conflictos por la reducción de horarios y la medida de fuerza que desde el sindicato se impulsó y le pidió que "les de una sorpresa".

Firmada por Germán Quiroga, chofer y enfermero de SIEMPRE, el texto le reclama a Gay que "no baje el lineamiento de Nación generalizando", porque hay que "identificar y denunciar a los que no trabajan" y no "perjudicar a compañeros que fueron beneficiados porque realmente se necesitan".

"Acompáñenos, entienda y seguramente la situación va a mejorar", sigue el texto en otro tramo difundido desde el propio sindicato el día en que el intendente dijo que "no había motivos para llegar a esto".

"A los vivos y a los ladrones, de todos los que vamos a las asambleas, no habrá uno que mueva un dedo por ellos", remarcó Quiroga para terminar pidiendo "una sorpresa".

El texto completo

Sr. Intendente Héctor Gay:

Si su Gobierno se caracteriza por ordenar cosas que no están bien, sería bueno que lo hagan seriamente. Identifiquen y denuncien a quienes ustedes creen que no trabajan y seguramente se analizará. Pero no bajé el lineamiento de Nación generalizando y perjudicando a compañeros que dada la demanda fueron beneficiados con extensión laboral, porque realmente se necesitan. No crea que porque una masa que lo acompañaba en LU2 le endulzó los oídos puede gobernar sin consultar a los que realmente estamos en la diaria, luchando contra un sistema con los recursos que tenemos, que muchas veces distan de ser los correctos.

Siempre los empleados municipales defendimos al Municipio, quizás no todos por amor, pero sí porque es nuestra fuente de trabajo. Acompáñenos, entienda, y seguramente la situación va a mejorar.

El lineamiento de su Gobierno con intenciones de "acomodar cosas que quedaron" no puede bajo ningún punto de vista impactar directamente en el trabajador. Eso genera mala voluntad.

Su objetivo, o el de su Gobierno, debe ser llevado a cabo reacomodando a los trabajadores si fuera necesario, pero bajo un proyecto serio y paulatino.

Sepa, señor intendente, que nadie quiere y apoya más al Municipio que los propios municipales.

Y a los vivos y ladrones, de todos los que vamos a las asambleas, no habrá uno que mueva un dedo por ellos.

Recuerdo las palabras de Linares en la escalinata del municipio en 1995 cuando querían sacar los interinos y el dijo: "Que la Provincia la gobierne él, que a Bahía Blanca la gobierno yo".

Tengo ideología justicialista, sin fanatismo, y pienso que la base de la rueda de la producción es el obrero, "si la tiene, la gasta", porque tiene necesidades.

Denos una sorpresa señor Intendente, está a tiempo.