¿Qué lugar ocupa la Argentina dentro del selecto Grupo de los 20 países?

Con la asunción reciente de nuestro país a la presidencia pro tempore del Grupo de los 20 (G20), Argentina se convierte en el primer país de América del Sur en conducir y liderar, durante 2018, la desafiante agenda de tópicos económicos, políticos y financieros.

El Grupo de los 20 fue creado en 1999 aunque resultó establecido formalmente en el 2008, durante la crisis económica que involucró principalmente a los países desarrollados.

El objetivo es consolidarse como un foro internacional para la cooperación económica, financiera y política, donde se analizan los grandes problemas globales e intentan buscar soluciones por medio de diferentes políticas públicas.

A diferencia de los organismos internacionales no posee secretaría ni órganos ejecutivos y sus decisiones no tienen valor jurídico para sus miembros, por lo cual se define como una reunión informal.

Sin embargo, muchas de las decisiones que se acuerdan en el G20 luego son implementadas a través de organismos internacionales.

Durante 2018 las prioridades del foro serán estudiar el futuro del trabajo (promoviendo una educación que permita la inclusión e igualdad de oportunidades), consolidar la infraestructura para el desarrollo y lograr un futuro alimentario sostenible (garantizando un sistema mundial de provisión de alimentos más inclusivo, sostenible, eficiente y sano, teniendo en cuenta que los países del G20 poseen el 60% de las tierras agrícolas totales).

Hasta el momento las reuniones del G20 han tenido sede en todos los continentes excepto África (el único integrante proveniente de este sector del planeta es Sudáfrica). En lo que respecta a Latinoamérica, solo México fue anfitrión en el año 2012.

El G20 está integrado por 19 países y un organismo multinacional que es la Unión Europea. Los 19 países son: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Rusia, Reino Unido, Sudáfrica y Turquía. Además España es invitado permanente y Chile y Países Bajos son invitados especiales por parte de la Argentina.

Estos países representan el 85% del producto bruto global, el 66% de la población mundial, el 75% del comercio internacional, el 80% de la recepción de la Inversión Extranjera Directa (IED) y el 55% de la emisión (U$S 1,2 billones y U$S 898 mil millones respectivamente).

También, de acuerdo con la Comisión Europea, desde el punto de vista ambiental los países del G20 generan el 76% de las emisiones globales de Gases de Efecto Invernadero (GEI).

Argentina, dentro del Grupo de los 20, representa menos del 1% de la población y del PBI en dólares y ocupa el puesto número 11 respecto del PBI per cápita con U$S 11.960.

Según estadísticas brindadas por el propio organismo, Estados Unidos lidera el ranking de ingresos per cápita con U$S 56 mil, seguidos por Australia y Alemania, con U$S 54 mil y U$S 43 mil respectivamente. Por debajo de Argentina se encuentran Rusia (U$S 9.720), México (U$S 9.000), Brasil (U$S 8.800) y China (U$S 8.200), entre otros. India es el país más retrasado, con U$S 1.700 per cápita.

Respecto de la IED, Estados Unidos es el principal país que realiza inversiones en Argentina (24% del total), seguido por España con un 17%. Países como Chile, Brasil, Suiza, Alemania, Uruguay y Francia, aportan entre el 4% y 6% de la inversión foránea.

Existe un área temática vinculada a la sustentabilidad climática, dentro de la cual se trabajará en línea con las contribuciones nacionales al Acuerdo de París y las estrategias de desarrollo bajo en emisiones. China es el país del G20 que más cantidad de GEI emite, representando un cuarto del total mundial. Estados Unidos, quien recientemente decidió dejar el histórico acuerdo de París, ocupa la segunda posición con el 12,2%.

Por otro lado, Brasil y México son los mayores países emisores de GEI de América Latina con el 1,1% cada uno.

Sin embargo, la región de América Latina y el Caribe solo produce el 5% de las emisiones mundiales de estos gases, según el informe elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente (UNEP en sus siglas en inglés).

Argentina emite el 0,7% de lo que generan los países del G20, convirtiéndose en la nación que menos GEI produce dentro del grupo.

En relación a la apertura comercial argentina, las exportaciones realizadas por el país a los integrantes del G20 representan el 63% del total de las mismas (U$S 36 mil millones en 2016, donde sus principales socios comerciales fueron Brasil y China). Sin embargo, Argentina posee un déficit comercial con las economías del G20, donde las importaciones superaron en U$S 10.684 millones a las exportaciones durante el 2016.

En la actualidad, de acuerdo con el INDEC y el Banco Mundial, el índice de apertura comercial de Argentina, como porcentaje del PBI, alcanzó el 26,2% y posicionó al país como una de las economías con un menor grado de apertura en comparación a lo que sucede en el mundo (44,9%) y con otros países de la región, como los casos de Chile (52,2%) y México (68,1%).

Otros datos relevantes, complementarios a los índices duros previamente mencionados, están vinculados al clima de negocios (Global Innovation Index), a la percepción de la corrupción (Transparency International) y a la igualdad de género (World Economic Forum).

Respecto del clima de negocios, según datos del 2017, Argentina se ubica en la posición 118 sobre 127 a nivel mundial, mostrando debilidades en los tiempos de registración de nuevas empresas y tiempos de importación, entre otros. Dentro del G20 nuestro país se encuentra en el ranking 17.

En cuanto a la percepción de la corrupción correspondiente al año 2016, Argentina está en el puesto 95 sobre un total de 176 países, ocupando la misma posición de clima de negocios dentro del G20.

Por último y en función del reporte anual de 2017 respecto a la igualdad de género, Argentina se ubica en el puesto 34 de 144 a nivel mundial (considerando logros educativos, salud y supervivencia, empoderamiento político, entre otros), mientras a escala del G20 se encuentra 6to.

Con la presidencia pro tempore se presenta una posibilidad única para incrementar las relaciones bilaterales y multilaterales con los diferentes países pertenecientes al Grupo, además de consolidar los objetivos propios del foro.