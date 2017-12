El regalo que recibió Macri y la broma del presidente en Navidad

El presidente Mauricio Macri envió hoy un mensaje navideño en el que subrayó que el Gobierno está "haciendo lo que había que hacer" y aseguró que "cuesta, pero vale la pena", a la vez que contó que le regalaron "ropa de deportes".

"Este fin de año nos encuentra un poco mejor que el año pasado. Hoy brindo por todos y los abrazo fuerte, con la emoción de saber que somos la generación que está cambiando la Argentina para siempre", sostuvo el mandatario.

A través de sus redes sociales, el jefe de Estado destacó las acciones que llevó adelante el Gobierno en su segundo año de gestión: "Tuvimos un año donde todo nos cuesta, pero vale la pena. Estamos haciendo lo que había que hacer".

Desde la quinta Los Abrojos, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, el líder del PRO remarcó: "Estamos construyendo el país que soñamos, ese país donde valga la pena vivir, donde nuestros hijos y nuestros nietos puedan crecer y ser felices".

El mensaje navideño de Macri: "Juntemos fuerzas para empezar juntos el año que viene"

Finalmente, Macri también deseó a los argentinos "que hayan recibido algún regalito lindo" y contó que a él le obsequiaron "ropa de deportes".

"Me encantó. Lo único malo es que, como siempre, son noches en las que uno come demasiado. Me comí medio kilo de turrón", bromeó el Presidente, para concluir su mensaje navideño.

Por la tarde, el jefe de Estado arribará a la ciudad neuquina de Villa La Angostura para pasar una semana de vacaciones y recibir el 2018 en la Patagonia, como hizo desde su llegada a la Casa Rosada. (NA)