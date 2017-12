El mensaje navideño de Macri: "Juntemos fuerzas para empezar juntos el año que viene"

El presidente Mauricio Macri repitió hoy su tradición de visitar junto a su esposa Juliana Awada a la dirigente social Margarita Barrientos en el barrio Los Piletones de Villa Soldati, en tanto que pasará la Nochebuena en familia en la quinta Los Abrojos, en Malvinas Argentinas.

El jefe de Estado se trasladó por la mañana hasta Villa Soldati en helicóptero junto a la primera dama y la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y desde allí un auto los pasó a buscar para ingresar al centro comunitario, donde los esperaba Barrientos para compartir un desayuno junto a los comensales y trabajadores que asisten allí diariamente.

La llegada de Macri a Los Piletones estuvo custodiada por un amplio operativo de Seguridad que se inició el sábado por la noche con efectivos de Gendarmería, que reforzaron la guardia en el lugar.

"Que tengamos todos una feliz Navidad, en paz. Juntemos fuerzas para empezar juntos el año que viene", expresó Macri según un comunicado oficial de Presidencia.

En lo que ya constituye un ritual navideño, Barrientos recibió al presidente con empanadas caseras, tal como lo hace desde hace una década, y aprovechó para comentarle sobre las obras que está llevando a cabo en Añatuya, el pueblo santiagueño de donde ella es oriunda.

"No hablamos mucho de política. Hablamos mucho de la familia, de los hijos, de los nietos. Fue una charla más familiera que otra cosa", aseguró Barrientos en declaraciones periodísticas.

"Hablamos de eso un poco. Que haya gente que no quiera lo mejor para el país, eso no te lleva a mejorar la situación. Sigue dividiendo y eso no tendríamos que tenerlo en esta época. Es lamentable que la gente siga creyendo en esa mala política que nos hizo dividir", agregó Barrientos, que charló con Macri por más de una hora.

Macri pasará la Nochebuena y la Navidad en Los Abrojos, y al día siguiente emprenderá vuelo hacia la tradicional ciudad neuquina de Villa La Angostura para pasar una semana de vacaciones, en otra actividad que se volvió un clásico de fin de año para el líder del PRO.

En el exclusivo Cumelen Country Club de la Patagonia, Macri recibirá el 2018, año en el que tendrá el gran desafío del G20 y empezar a pensar en la reelección para extender su mandato hasta diciembre de 2023.

El primer día del año está la posibilidad de que el presidente y su familia se acerquen a la Hostería Las Balsas a comer un asado, ya que es uno de los lugares preferidos del mandatario.

Como regreso a la rutina, el jefe de Estado retornará a la Casa Rosada el lunes 8 de enero, para volver a la gestión diaria.

En el verano, indicaron fuentes oficiales a esta agencia, también está la posibilidad de concretar en febrero el postergado "retiro" del Gabinete, que no se llevó a cabo a comienzos de diciembre por la crisis generada por la desaparición del submarino ARA San Juan. (NA)