Palos Verdes: piden mayor prevención para evitar delitos

Claudio Rodríguez Kiser / crodriguez@lanueva.com

La viralización de un video en el que motochorros pretendieron romper uno de los cristales de un auto que se encontraba detenido en el semáforo de avenida Cabrera y Fragata Sarmiento, generó temor y preocupación en los vecinos del barrio Palos Verdes.

Tras este hecho hubo otros que se sucedieron en el sector, los cuales podrían haber sido llevados a cabo por los mismos delincuentes.

Si bien la presencia policial aumentó poco después que trascendiera lo ocurrido, algunos residentes del sector señalan que la presencia de uniformados disminuyó con el correr de los días.

“La realidad es que hoy la policía pasa con una frecuencia diferente a los días inmediatos al hecho en el ingreso al shopping. En los últimos meses han seguido sucediendo casos. Cuando se conoció ese video fue el colmo”, comentó Marcelo Costa Varsi, quien hace casi dos años padeció un episodio de inseguridad.

Generalmente los robos son llevados adelante por individuos que se movilizan en moto. En varios de ellos actuaron las mismas personas.



Explicó que luego de conocerse las imágenes “hubo algún móvil policial en el semáforo. De todos modos, pese a tener un rondín de policía, siguen ocurriendo hechos, aunque no podría asegurar con qué periodicidad, porque no hago un control estricto, aunque cada tanto en los grupos del barrio la gente comenta situaciones”.

Costa Varsi describió que “el destacamento móvil que estaba puesto en la plaza lo llevaron a otro lugar, aunque la presencia policial sigue siendo escasa”.

“Cuando ocurre algo, al otro día se ve movimiento y luego decae. Siempre se trata de gente en moto, y en varias de estos hechos actúan las mismas personas. Por ejemplo, cuando hacen los operativos en el ingreso al barrio paran a los mismos vecinos y no a los que tienen que parar”, siguió diciendo.



Necesidad



Si bien admitió no ser un experto en seguridad, opinó que “faltan tareas de prevención”.

“Al ladrón no lo va a persuadir ni el destacamento ni una pareja de muchachos recién egresados de la policía, porque ellos andan caminando y los delincuentes en moto. El sentimiento que tiene el vecino del barrio es que de esa manera no se combate a la inseguridad y seguimos trabajando por nuestros medios. El sentimiento de desprotección es generalizado en la gente”.

Indicó que ante este panorama los vecinos optaron por tomar recaudos en forma personal.

“Colocan una reja o un sistema de alarma, o se cuidan al momento de entrar o salir de su domicilio. La gente tiene miedo. Nunca miran una cámara de seguridad, salvo esta que se viralizó de manera tremenda, pero a los días le robaron a otra mujer casi en el mismo lugar”, aseguró.



Además, recordó que en octubre de 2016 comenzaron a realizarse las primeras reuniones con autoridades municipales.

“Se hicieron a raíz de un robo que sufrió mi mujer en la puerta de casa. A partir de ahí contacté a los funcionarios y tuvimos dos o tres encuentros con los vecinos y también con la gente de Altos de la Bahía”.

“Todo esto genera mucha impotencia y deja secuelas. Mi señora, por ejemplo, no puede volver sola a casa ni a la mañana, ni a la tarde, y mucho menos a la noche. Uno queda traumatizado y encima continúa viendo a esos tipos rondando el barrio, andando en motos sin patentes”, expresó.

Por último, señaló que en el barrio sigue habiendo sectores oscuros que favorecen la actividad de los delincuentes.

Un caso sin responsables

Si bien existen algunas sospechas y situaciones que están siendo investigadas, aún no hay detenidos ni imputados por el hecho ocurrido el pasado 3 de junio, cuando dos motochorros intentaron romper uno de los vidrios del auto que conducía Laura De Angelis para sustraer pertenencias.

El frustrado atraco se produjo cuando la mujer, quien iba acompañada por sus hijos, estaba detenida en el semáforo de avenida Cabrera y Fragata Sarmiento.

Uno de los ladrones golpeó el cristal con el codo y luego con el casco, aunque al no poder dañarlo decidió darse a la fuga con su cómplice.

Trascendió que dos horas después del traumático episodio el marido de la víctima advirtió nuevamente la presencia de los ladrones en el sector.

“Las investigaciones apuntan que en el hecho participaron un menor y un mayor de edad. Esto se determinó a partir de un testigo y se están haciendo las respectivas diligencias para verificar si es así”, informó una fuente de la fiscalía consultada por La Nueva.

La moto, que era roja y no tenía patente, tampoco pudo ser hallada.

“Al parecer, ese menor estaría vinculado con un hecho más que sucedió el mismo día, en el que resultó víctima una señora que estaba caminando por la pista de la salud en el mismo sector”, finalizó diciendo el vocero.