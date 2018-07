El insólito nombre que le puso un hincha de San Lorenzo a su hija

Un hincha de San Lorenzo le puso un nombre insólito a su hija y muchos lo criticaron.

Se trata de Leonardo Mansilla, quien tiene 7 hijos e hizo todo tipo de trámites para lograr registrarla como pretendía.

Casla Azul Grana Mansilla es el nombre que eligió para su nena: se trata de las iniciales del club como primer nombre, luego los colores de la institución de Boedo y finalmente el apellido paterno.

"Estuvimos casi cinco años luchando. Ella ama tanto a San Lorenzo como a su nombre, yo creo que un día me lo va a agradecer", dijo Leonardo.

El fanático detalló que desde el Registro de Identidad le plantearon que las dificultades recaían específicamente sobre "Casla": "Estuve peleándola mucho tiempo, me fui a la Casa de los Nombres y de ahí al Registro de Identidad de la Niñez y finalmente me dijeron que fuera al Registro de José C. Paz".

Finalmente pudo.

"No solo tomaron el nombre, sino que sentaron jurisprudencia y ahora cualquiera puede ir a ese Municipio para ponerle ‘Casla’ a una beba”, contó.

Las reacciones

“Me putean, me dicen que estoy loco, que en el futuro me va a reclamar. Yo hago oídos sordos porque se lo pusimos con todo el amor del mundo y poca gente lo va a entender", explicó en ESPN.

Y añadió: "Igual también existen los que tiran buena onda y me dicen que es original y un hermoso nombre. Hasta en la cancha, ya van varias veces que se presentaron mujeres embarazadas y me contaron que le van a poner igual a sus hijas". (TN y La Nueva.)