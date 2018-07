Quién es la argentina que asegura chatear con el 19 de Islandia

Una bailarina y modelo argentina confesó que mantiene una relación con el futbolista islandés Rúrik Gíslason a través de Instagram.

Se trata de Laurita Fernández, la ex de Federico Bal.

Según contó en el programa Combate, ella inició la conversación y desde hace un tiempo chatea con el jugador Nº 19 de la selección de Islandia.

"Yo me estoy hablando. ¡Te lo juro por los 4 años de Combate!", dijo la conductora.

Explicó que el diálogo es por Instagram: "Es el real, el posta posta posta".

"Yo lo empecé a joder, 'hello, from Argentina', nunca pensando que me iba a contestar, y me contestó, y empezó una charla", contó. Y bromeó: "Ahora estamos en una relationship".

Laurita también comentó que en un momento le escribió en inglés y él le contestó con un emoji que indicaba que no le entendía nada.

La bailarina dijo que le preguntó si era cierto que estaba de novio con la modelo mendocina Bárbara Córdoba —como se dijo en un primer momento— y él se lo negó. (TN y La Nueva.)