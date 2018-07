El juego permanente de contrastes

En medio de los obstáculos que propone una crisis económica que metió al Gobierno nacional en una encrucijada política, distintos actores del universo Cambiemos interpretan, a su modo, una virtual estrategia de diferenciación.

En las diagonales pero en voz baja, le imputan al núcleo duro del macrismo “no tener calle”. De ahí, la política tarifaría y las turbulencias económicas. En ese contexto, subrayan la sensibilidad social demostrada por la gobernadora María Eugenia Vidal a diferencia del gabinete macroeconómico que responde a Casa Rosada.

El impacto social ante un cuadro económico con “pronóstico reservado” mantiene intranquila a la mandataria respecto de “garantizar” los recursos destinados al denominado “gasto social”, básicamente en el Conurbano bonaerense, con el agregado de La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca, los denominados grandes centros urbanos.

La proyección política del oficialismo de Cambiemos es compleja si el Gobierno nacional no logra enderezar la nave económica. Por ahora, casi el único punto a favor es que el peronismo como mayor espacio opositor, no logra capitalizar políticamente el mal momento del macrismo “amarillo”, además de la pérdida de confianza en la gestión presidencial.

“María Eugenia con los pies bien afirmados en el presente, le pone el cuerpo a la Provincia como nadie se atrevió a plantear en los últimos años, con el coraje y la convicción de dar las peleas que haya que dar, siempre de frente a quienes la votaron y confiaron en Cambiemos para este proceso de transformación”, relatan dentro de la Legislatura bonaerense.

Dentro del oficialismo destacan, además, la relevancia que adquiere Vidal en este contexto político. Afirman que es la gobernadora con menos poder institucional desde 1983, pero a su vez, quién mantiene imagen positiva propia. “Recibimos en 2015, una Provincia políticamente debilitada y financieramente quebrada, tenemos dos años después una provincia políticamente sana y financieramente equilibrada”, se asegura.

"Vidal sigue siendo la mejor candidata de Cambiemos, pero el radicalismo exigirá el lugar que debe tener", en la coalición electoral.

La frase picante le pertenece al diputado radical bonaerense, Diego Rovella. No aclaró si hablaba de una candidatura a la reelección de la gobernadora en la Provincia o si como no pocos dicen, Vidal termina con una postulación presidencial si Macri decide no presentarse el año que viene.ç

El lanzallamas Carrió

Fueron premonitorias esas palabras. Horas después “Lilita” Carrió utilizó su habitual lanzallamas para agraviar al radicalismo (dijo que los “maneja desde afuera”). Absurda irresponsabilidad política de la diputada chaqueña debilitando a Cambiemos en un momento difícil para la asociación interna gubernamental.

No hay analgésico que pueda controlar el dolor de cabeza que le provoca a la Gobernadora tener que hacerse cargo del traspaso de las eléctricas (Edenor y a Edesur) para que la Rosada pueda avanzar con la reducción del déficit fiscal nacional que le impone el FMI. Esto implicaría un desembolso extra para las arcas bonaerenses. Digerir ese “paquete” significaría para Vidal enfrentar no solo pagar algún costo político, sino desperfilar su gestión en la idea de mantener el plan de obras públicas e ir el año electoral próximo hacía un mayor equilibrio de sus cuentas.

Con el aval de intendentes peronistas del Conurbano, liderados por el lomense Martín Insaurralde, pero todos de perfíl amigable con el gobierno de Cambiemos, Vidal se sintió aliviada con lo que parece descartado: el traspaso de la empresa de agua y cloacas Aysa, que seguirá bajo la órbita nacional.

La relación entre los funcionarios de la Provincia y el sindicalismo docente atraviesa gruñidos de advertencias casi cotidianos. El reciente inconveniente que generó una “demora técnica del Banco Provincia” en la acreditación de los sueldos de los docentes despertó una virulenta reacción gremial que derivó en retención de tareas en establecimientos educativos. Desde las máximas esferas del área educativa tildaron de “terrorista” la actitud de los gremios del sector docente.

Distintos funcionarios de Cambiemos parecen apostar a abrir una “grieta” entre trabajadores de la educación pública y los dirigentes sindicales. “muchos docentes tienen bajos salarios, pero los gremios están muy politizados y abusan de las medidas de fuerza”, especulan.

Los gremios docentes reclaman volver a ser convocados por la Provincia a una mesa de negociación paritaria salarial que acompañe el ritmo inflacionario.

En medio de una fuerte controversia la Legislatura puede recuperar espacio en la agenda política, “a caballo” de la señal de ajuste del Ejecutivo. “la Gobernadora para poder “ahorrar” quiere desmantelar la industria del Turf, dejando miles de personas sin trabajo, beneficiando al hipódromo de Palermo, que habrán quedado amigos de su paso por el gobierno porteño”, salieron con los tapones de punta legisladores K de Unidad Ciudadana y del massismo del Frente Renovador anticipando su voto en contra de una progresiva quita de subsidios a la actividad hípica.

Cambiemos tiene todo listo para avanzar con el proyecto de ley que buscar eliminar el fondo compensador al turf que pidió el Ejecutivo, pero los parlamentarios de la oposición se manifiestan claramente en contra al considerar que la medida gubernamental es “inoportuna” por el momento que atraviesa la Provincia y porque además, se verían afectadas en total más de 300 mil personas.

El Poder Ejecutivo busca modificar la Ley del Turf y el principal problema radica en la eliminación del fondo compensador de mil millones anuales. Si se elimina dicho fondo, entraría en una grave crisis el turf poniendo en peligro 81 mil puestos de trabajo directos. Es decir, la avanzada oficialista, podría generar infinidad de despidos.

"Interpelación" a Gigante

También pero por cuerda separada, el massismo legislativo salió a pedirle a la gobernación que disponga la concurrencia del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Roberto Gigante, para que, en forma personal y verbal, explique ante la Cámara de Diputados la situación general de la prestación del servicio de ABSA en la Provincia, pero puntualmente para que informe sobre “sanciones aplicadas” por la Autoridad del Agua a las empresas prestadoras del servicio de agua potable, derivadas de la deficiente prestacion del mismo.

Además, los legisladores que responden al tigrense Sergio Massa quieren conocer, en particular, las obras contratadas para la planta potabilizadora “Ingeniero Donato Gerardi” que abastece de agua a La Plata, Berisso, Ensenada y alrededores.

El motivo de la “interpelación” al funcionario de la gobernadora Vidal es determinar el estado de la prestación de servicio de la empresa ABSA, presidida por Raffaele Sardela quien fue denunciado por pertenecer al Grupo Socma, la empresa de la familia Macri. La provincia de Buenos Aires es socia mayoritaria de ABSA por lo que se vuelca toda la responsabilidad para el control del funcionamiento y de las contrataciones “lo que la convierte en única responsable de sus decisiones empresariales y quien debe ejercer con mayor énfasis su función de control en el accionar de la empresa”, agregó el massismo.