Bahía celebra la independencia con un desfile, platos típicos y una obra de teatro

Desde las 11:30 se realizan en Bahía Blanca los actos por el 202º aniversario del Día de la Independencia.

El acto oficial es en la avenida Alem por donde se desarrolla el desfile cívico militar.

Entre las 13 y las 15, se hace en Alsina y Rodríguez un paseo peatonal gastronómico, donde los locales ofrecen distintos platos típicos.

Hasta las 16, los emprendedores de la Economía Social, participan de una feria en la plazoleta Payró -al lado del Teatro Municipal de Alem y Alsina- donde además, en el sector del monumento a Garibaldi, la Fuerza Aeronaval Nº 2 se ofrece mate cocido y chocolate.

A las 21, es la función oficial en el Teatro Municipal, con la presentación de la obra “La Panadera de los Poetas”.

Servicios

En la Comuna no hay atención al público.

Transporte: transita con horarios y frecuencias de domingo, los cuales se pueden consultar en bahiatransporte.com.ar/frecuencias/.

Residuos: se hace con normalidad.

Parquímetros: no se realizan controles, no obstante se deben respetar los sectores no permitidos, zonas reservadas, paradas de ómnibus y carriles preferenciales.

Hospital Municipal: sólo funciona el servicio de emergencias.

Cementerio: permanece abierto al público de 8 a 17, con un servicio de guardia. La administración atiende entre las 7:30 y las 12.

Mercado Municipal: todos sus locales están cerrados.