Seguirá detenido un hombre acusado de manosear a una nena de 8 años

A mediados de 2016, en medio de un taller de reflexión que realizaban alumnos de una escuela rural del partido de Puan, una nena de 8 años tomó la palabra y contó que era víctima de abuso sexual por parte de un allegado.

La situación provocó la inmediata reacción de los docentes y directivos, quienes contuvieron a la pequeña y a sus compañeros, al tiempo que le informaron a su madre sobre lo sucedido.

La mujer presentó la denuncia y la justicia comenzó a investigar.

En las últimas horas, la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal confirmó la prisión preventiva del sospechoso, a quien no se identifica para preservar a la menor.

Los jueces de la Sala II, Guillermo Emir Rodríguez, Alfredo Hernán Mones Ruiz y Guillermo Petersen, no hicieron lugar a una presentación de los abogados del procesado y confirmaron la resolución de la jueza de Garantías Nº 4, Marisa Promé.

Para arribar a esa decisión tomaron en cuenta las declaraciones que se encuentran acumuladas en la causa (testimonios de familiares, docentes y la nena mediante Cámara Gesell) y los informes realizados por la perito psicóloga que entrevistó a la víctima.

Fuentes oficiales informaron que el hombre está acusado de manosear a la menor en al menos cuatro ocasiones.

Los hechos se habrían producido cuando la pequeña y su hermana se quedaban en la casa del imputado.

Según se supo, las menores permanecían varias horas, de lunes a viernes, en la vivienda del hombre mientras la progenitora se encontraba trabajando.

Descubrimiento

La directora de la escuela a la que asistía la nena describió que estaban realizando una actividad de reflexión sobre la violencia, cuando la chica tomó la palabra y dijo que el acusado la tocaba.

La docente comentó que al término de la jornada escolar se reunió con la madre de la niña y le explicó lo ocurrido.

La mujer declaró que su hija le contó respecto de los abusos, los cuales, según su relato, sucedían cuando el hombre sentaba a la nena en su regazo o mientras dormía.

También describió haber notado en los meses anteriores cambios en la personalidad de la víctima.

Explicó, por ejemplo, que pasaba de estar contenta a llorar sin motivos.

Agregó que esto ocurría en su casa y en el colegio.

Inocencia

Al declarar en la causa, el imputado negó los cargos en su contra.

"Todo lo que han dicho de mi es totalmente falso", refirió el hombre.

Explicó las actividades y la rutina que realizaban cuando las nenas se quedaban en su casa.

Comentó que la pequeña tenía problemas de conducta, los cuales se manifestaban en mayor medida cuando regresaba tras pasar el fin de semana con su padre.



La esposa del procesado se expresó en el mismo sentido y dijo que el hombre nunca estaba solo con la menor.

Por su parte, la perito psicóloga que entrevistó a la chica indicó que su discurso era "lógico y coherente".

Agregó que dudaba en contar lo que ocurría por temor a que su madre no le creyera.

También refirió no haber hallado indicios de fabulación.

Durante la investigación la nena modificó su versión y mencionó haber mentido.

Sin embargo, una profesional que la evaluó determinó que sus argumentos al respecto resultaban "pueriles".

Dijo que la retractación es frecuente cuando el delito investigado resulta ser intrafamiliar.

Describió que el contexto y las presiones la podrían haber llevado a modificar su relato.

Por todo ello, los magistrados resolvieron no hacer lugar a la apelación y confirmar la prisión preventiva del sospechoso.