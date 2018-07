Tránsito: 10 infracciones que todos cometemos y que se pueden multar

Por Mario Minervino / mminervino@lanueva.com

Los inspectores de tránsito locales sancionan ciertas faltas de tránsito y, por una decisión operativa-política, ignoran otras.

Así, estacionar en lugares indebidos o hablar por celular mientras se conduce son conductas que no pasan inadvertidas y se multan cada día, pero en cambio otras, como la exigencia de la VTV o la velocidad máxima de circulación urbana, no son controladas.

Las siguientes son diez infracciones que no castigan a pesar de que, de hacerlo, posiblemente se ubicarían entre las más sancionadas, por su reiteración y por ser ignoradas:

1) La mayoría de los conductores sabe que, al llegar a una esquina, la prioridad de paso la tiene quien viene circulando desde la derecha. Incluso, aunque ese vehículo esté alejado del cruce, se lo debe esperar a que pase. Lo que pocos conocen es que no respetar esa prioridad los expone a multas de hasta 3.000 pesos.

2) Una de las malas costumbres de los conductores es la de circular por el medio de la calzada o por la izquierda. Se tiene, además, poca disposición a utilizar los espejos retrovisores para advertir cuando otro vehículo quiere adelantarse por el lado correcto, la izquierda. Lo curioso es que en esos casos, adelantarse por la derecha, es una falta penada con multas de entre 1.500 y 3.000 pesos.

3) Conducir mientras se habla por celular es una falta que se multa. Pero no se hace con quienes miran el teléfono cuando el coche está detenido, en un semáforo por ejemplo, o conduce teniendo auriculares colocados. Ambas son faltas y tienen un costo entre 1.500 y 3.000.

4) Los ciclistas tienen varias conducta que cumplir. La ley exige que la bicicleta cuente con timbre o bocina, que los conductores lleven casco, que usen ropa clara y calzado adecuado para que se afirmen a los pedales.

5) Hay faltas para las cuales está contemplado el arresto. Es el caso de conducir en estado de intoxicación alcohólica; hacerlo sin habilitación; participar, en la vía pública, de competencias de velocidad (picadas) y por pretender fugar habiendo participado de un accidente.

6) Los peatones no se eximen tampoco de las consecuencias de determinadas conductas. Por caso, no pueden transitar por otro lugar que no sean las veredas y deben cruzar siempre por las sendas peatonales. Hacerlo por otros sitios puede generarles multas de hasta 3 mil pesos.

7) Cuando se pretende superar a un automóvil se debe hacer por la izquierda y la ley exige realizar señales previas de luces ("destellos") al vehículo al que se sobrepasará. No advertirlo de esta manera puede costar hasta 15 mil pesos.

8) La ley prohíbe el uso de bocina, "salvo en caso de emergencias". Un inspector se haría "una panzada" si aplicara los 3.000 pesos de multa que corresponde a aquel que la use. La prohibición no es caprichosa. Una bocina “suena” a 90 decibeles, por encima del límite de 65 que se considera “aceptable”. Los especialistas explican que el ruido perjudica el rendimiento cognitivo, reduce la actitud cooperativa y aumenta el comportamiento agresivo.

9) El llamado de algún amigo para que le remolquemos el auto es algo que puede provocar un disgusto. La ley de tránsito establece sanciones de hasta 30 mil pesos a quien “remolque a otro vehículo sin contar con la habilitación técnica específica”. Lo correcto es llamar a un servicio de grúas.

10) Por último. Salvo para estacionar, jamás se puede circular marcha atrás. Tampoco pasar un semáforo verde si se advierte que no hay lugar del otro lado del cruce. Por último, se puede aplicar hasta 3 mil pesos de multa a quien disminuya "de manera arbitraria y brusca la velocidad" o realice "maniobras caprichosas".