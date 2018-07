"Apenas pestañé", dijo el conductor

Dos personas que viajaban en su camioneta desde Bahía Blanca hacia Punta Alta protagonizaron un accidente de tránsito en la ruta 229, a la altura del kilómetro 19, en cercanías al puesto de la Policía Vial.

Se trató de Asunción Liquin y Úrsula Alancay, ambos de 62 años, y residentes de la localidad puntaltense, quienes iban a bordo de una Chevrolet S10, con cúpula, color blanco, y dominio DPY 402.

"Cuando pasé el puente naranja, pestañé. Ya en Pago Chico me parecía que me dormía, pero no hice caso. Y esta fue la consecuencia. Ella (por la esposa) venía dormida. Habíamos ido a visitar a mi hijo, a comer unas empanadas. Lo único que puedo decir es que lo puedo contar. Me duele un poco el cuello", dijo el conductor del rodado consultado en el lugar del siniestro.

Por lo que se supo, el matrimonio transitaba en dirección hacia Punta Alta. Primero se habría cruzado de carril y con el mismo golpe contra un poste de madera, la camioneta habría regresado al camino correcto. Pero luego, lejos de detenerse, habría regresado al carril contrario, donde hizo un trompo y finalmente volcó.

Ninguno de los ocupantes fue trasladado a un centro asistencial. En el sitio trabajaron los Bomberos con las unidades 17 y 21, la Policía Vial y de Villa Arias, y las ambulancias de Alerta y del Hospital Municipal "Eva Perón".

(Agencia Punta Alta)