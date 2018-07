OSINSA, el primer observatorio sindical en el mundo

Los días 28 y 29 del pasado mes de junio se realizó en la Fundación Docencia e Investigación para la Salud el IV Encuentro Nacional de Referentes del OSINSA y II Encuentro de Coordinadores de Formación Profesional del convenio FATSA-MTEySS.

En la misma se realizaron jornadas con los referentes para confeccionar las encuestas nacional y regional sobre los trabajadores de la salud de todo el país que se realizará en los próximos meses y cuyos resultados formarán parte del informe anual 2018 de OSINSA.

Por otro lado se realizaron talleres con los coordinadores de formación profesional (FP) de todo el país para realizar observaciones y evaluaciones sobre los el curso que se llevan a delante en la formación de 1.500 auxiliares en cuidados gerontológicos en todo el país y coordinar las tareas de los próximos cursos de FP.

Contamos con la presencia del nuestro Secretario General de la FATSA, Licenciado Carlos West Ocampo y su Secretario de Capacitación de la Federación, doctor Miguel Angel Zubieta. Acompañaron a los equipos técnicos más de 15 Secretarios Generales de las ATSAs adheridas a la FATSA y se realizó de acuerdo al cronograma adjunto.

¿Que es OSINSA?

Como todo observatorio, tiene como objetivo recabar datos y procesar información. Es el primer observatorio sindical en el mundo y su manera de funcionar es única, porque los datos obtenidos, basados en la evidencia concreta provienen de las bases mismas.

Además, le da al movimiento de los trabajadores de la salud una impronta única: es de los trabajadores observándose a ellos mismos y construyendo conocimiento sobre sí. Cuenta con el asesoramiento de especialistas en investigación social y en estadística que colaboran para aportar al sector salud una visión propia.

¿Por qué un observatorio sindical?

Tradicionalmente los observatorios tienen como objetivo recabar datos para dar cuenta de la realidad existente en distintas áreas. Pueden pertenecer al ámbito gubernamental, por ejemplo el Observatorio del Ministerio de Salud, o de organizaciones internacionales que los dividen en zonas o regiones –como el Observatorio de la OPS o el del Mercado de Trabajo del Mercosur.

Por otra parte, el nombre de Observatorio puede vincularse con la función de vigilancia desde un lugar distante y a una relación de observación sujeta al control y a la utilización de los datos desde un lugar de poder.

Nosotros en cambio usamos la palabra observatorio en un sentido diferente, ya que lo pensamos como un espacio para conocernos más y fortalecer los vínculos entre los trabajadores.

No hay en el mundo un observatorio que pertenezca al ámbito sindical. En este sentido, el Observatorio Sindical de la Sanidad constituye una innovación.

Por lo tanto, contribuirá no solo con datos originales –ya que la información que aporte provendrá de las bases mismas- sino que al mismo tiempo contribuirá al movimiento de los trabajadores con una impronta única: será de los trabajadores observándose a sí mismos y construyendo conocimiento sobre sí.

Un observatorio de los trabajadores aportará datos basados en la evidencia concreta. Proveerá un conocimiento generado desde las bases por los propios trabajadores ya que la forma de recolección de los datos garantizará su participación a través de los delegados.

Este organismo contará con el asesoramiento de especialistas en investigación social y estadística y podrá contribuir a mejorar el sector salud aportando una visión desde los trabajadores a los otros observatorios que ya se encuentran funcionando.

Con números reales y propios, los trabajadores podrán participar de las paritarias y hacer los reclamos correspondientes con datos basados en la evidencia y no con cifras estimativas.

Por otro lado, los delegados se transformarán en constructores activos de este conocimiento.

¿Por qué necesito un observatorio en la Fundación si lo puedo hacer en sindicato?

Porque la Fundación es parte de FATSA, tiene ámbito nacional y garantiza una acción fuerte, solidaria y eficaz. La Fundación aportará la tecnología del procesamiento de información y la realidad comparativa. Centralizar la información aportará una visión más amplia de las distintas realidades regionales de los trabajadores de la salud. Desde lo central, es más fácil realizar acuerdos recíprocos con otras entidades gremiales representativas de trabajadores de la salud y reconocer la realidad fragmentada de los trabajadores en nuestro país, tendiendo a unificar las condiciones generales de los mismos. La información obtenida estará a disposición de todos los Secretarios Generales de cada Asociación. Será una eficiente red interna y federal de los trabajadores de la Sanidad desde la cual se podrá incidir en todo tipo de políticas del sector.





Primera jornada de infectología

"Queremos hacer hincapié en que es gratuita para todo equipo de salud, es

organizada por FATSA, ATSA y Salud Pública".

Se pueden inscribir en la sede gremial, ubicada en calle Fitz Roy 192 o vía e-mail a inscripciones@atsabahiablanca.org.ar.

Van a disertar el doctor Oscar Gallini (Director de la cátedra de Infectología de la Universidad Nacional de La Plata y la Licenciada en Enfermería Leticia Barragán (docente de ISALUD).

Los cupos son limitados y por la realización de la jornada se entregará un certificado/diploma.