9° aniversario del paro del 8 de Julio: todo cambió para los trabajadores

El paro y corte en Bahía Blanca del 8 de Julio fue el primer paro en todo el Polo Petroquímico desde su creación. Desde muy temprano se inició el paro con 8 cortes y mucho protagonismo de los compañeros, la totalidad de los afiliados estuvieron presentes, unos en su turno, otros todo el día.

Los medios locales y las empresas intentaron de entrada, igualarlo a un paro más, sin peso real de los trabajadores, acusando a los organizadores de cualquier cosa. La presencia masiva y la fuerza que este paro tuvo, tiraron por tierra todas las presiones que había.

Después de la recuperación del sindicato por los trabajadores, el paro y corte del 8 de Julio, fue el primer gran paso.

Julio Leguizamón cuenta con pasión: hacía poco tiempo que habíamos recuperado el sindicato. Un sindicato en el que los trabajadores estábamos profundamente divididos y enfrentados.

Así cuanta contradicción real existía, con la complicidad del sindicato, las empresas, la transformaban en una división o enfrentamiento. Las experiencias de luchas anteriores estaban asociadas a las traiciones, a las listas negras, acordadas en muchos casos, con un largo proceso de desafiliaciones que hacían aún más débil nuestros reclamos frente a empresas, cada vez más fuertes.

Este era un cuadro de situación que no todos veíamos con claridad, que estuvo en el trasfondo de la recuperación del Sindicato para los trabajadores. Pero esto debía traducirse en hechos que permitieran que el conjunto, o por lo menos la gran mayoría, pudiera comprender.

Hoy llegamos al 9° aniversario, del paro del 8 de julio, y como siempre decimos, cambió la historia del sindicato, una cosa era hasta el 8 de julio del 2009 y a partir de ahí cambió, no sólo en la manera de actuar, en la fuerza, en el reconocimiento, sino también en un estilo, y eso generó que se creara una Agrupación que lleva el nombre de esa fecha, que es para nosotros muy importante porque expresa en profundidad lo que hoy somos.

Recordando el día previo al paro cuando recibía mensajes de parte de las empresas para que se levante, mensajes amenazantes, diciendo: “acordate lo que les pasó en el 2006”, “acordate lo que pasó en Indupa en el 93”, esos eran los mensajes que me enviaban el día anterior (recordando despidos masivos). También nos decían que tenían gente a favor para romper el paro, hoy el tiempo ha pasado y hemos sumado mucho en defensa de nuestros derechos, pero tampoco nos tenemos que olvidar contra todos los que peleamos, no sólo peleamos contra las empresas, peleamos contra la historia, peleamos contra gente que no quería entender el mensaje, y actuaba junto a las empresas.

Ese día anterior, siempre les dije que fue una preparación, fue algo importante también, porque uno que tiene la responsabilidad de dirigir un sindicato, y tiene la responsabilidad de tomar una actitud, que como repito a diario, cuando las cosas salen bien, es fácil hacerse cargo, pero la responsabilidad que como gremio hemos tenido, a veces fallando, no por culpa de los dirigentes que quieren pelear, sino por otro tipo de cosas o actitudes, como fue el 93, como fue el 2006. Hechos que marcaron a la gente, que marcaron al gremio, y que nosotros teníamos que revertir ese 8 de julio.

Y cuando llegó el momento, me acuerdo que de manera improvisada, hoy en otros casos, estamos todos más organizados, pero ese día tuvimos la ayuda de muchos compañeros que colaboraban, que contribuían con sus ideas de momento, que todo era nuevo.

Lo importante es que pudimos cumplir con el corte, con el paro y a partir de ahí las empresas entendieron que todo, ya era distinto. Pero por sobre todas las cosas, nuestros afiliados entendieron que todo había cambiado. Escuchar que un día antes muchos tenían temor, decían “las empresas van a tomar represalias”, y uno trataba de transmitirles tranquilidad y que después del paro no va a pasar nada, que no va a ser como años anteriores, o como paros anteriores, en los cuales después de las medidas de fuerza había represalias y echaban gente, no iba a pasar. No iba a pasar por la fuerza que teníamos, lo que pasa es que había que demostrarlo, y ese 8 de julio, lo demostramos.

Y fue a partir de ahí que cambió todo, y si bien fue contundente, hay que mantenerlo. En honor a ese día, a ese paro, a todos los que participaron y a todo lo que significó, por un lado hay que recordarlo siempre, como lo estamos haciendo hoy, pero también hay que defenderlo. El 8 de julio es algo que le queda a la gente, le queda a los afiliados, que las empresas tampoco se lo van a olvidar, y siempre van a esperar la revancha.

Lo que nosotros hemos hecho después, con distintos casos, como el de MEGA, HUAGRO y otros tantos temas, es demostrar la línea que en estos 9 años mantiene el sindicato. El 8 de Julio fue el comienzo, pero fue el comienzo y el cambio de gestión que tenemos y eso fue tanto por los dirigentes pero también por toda la gente, porque no se olviden que ese día cerca de 1300 afiliados pararon, el cien por ciento y tomaron la ruta. Eso, hasta el día de hoy, no se volvió a repetir, pero si lo tenemos que hacer, yo se que estamos preparados para hacerlo.

La recuperación primero y luego el paro permitieron iniciar un camino para cerrar e ir rompiendo las telarañas de tantas divisiones y enfrentamientos.

El 8 de julio, fue de una importancia nunca vista, sin antecedentes en la historia del polo petroquímico. Lo quisieron ensuciar y tergiversar, pero la magnitud de la participación de los obreros de las distintas empresas fue más elocuente que toda especulación.

Asegura Leguizamón, la historia entre gremio y empresas se repite año a año, en ese momento utilizaron los argumentos de la crisis internacional. Cuando arrancó la discusión y surgió el tema de la crisis usaron los mismos argumentos que en años anteriores, si no era la crisis de otro país, era la del combustible o la devaluación. Siempre hay una crisis. Las empresas durante años han acumulado grandes ganancias, y ahora puede ser que haya una crisis o una recesión pero acumularon muchas ganancias durante años: que no quieran que nosotros paguemos el mismo precio que ellos.

Las conquistas que hoy perduran

Los logros fueron históricos. El aumento general para las “empresas madres” fue importante para ese momento. Y gracias al esfuerzo conjunto y solidario de los trabajadores de estas empresas por lograr el aumento para las empresas chicas, fue que pasaron de $1400 o $1500 a un piso de $2500 y hoy estamos en una situación salarial distinta.

Estos logros, se suman a la importantísima conquista de la negociación unificada de las paritarias para todas las empresas petroquímicas del polo. Estableciendo un punto de inflexión que hace a nuestros principios.

Pero el logro más importante fue sin dudas el haber puesto de pie un gigante: la clase obrera del polo petroquímico de Bahía Blanca.

8 de Julio, es mucho más que el nombre de una agrupación, es una propuesta de unidad, de lucha y de trabajo que está escrita con hechos concretos.

La magnitud estuvo dada por varios motivos, fue el primer paro general en el polo petroquímico de Bahía Blanca desde que se inauguró, no solo abarcó el polo, sino que el parque industrial y las empresas chicas que están fuera del parque industrial y el polo petroquímico, las empresas están en los muelles y las que trabajan en la carga y descarga de combustible. Todos ellos también pararon o sea abarcó una dimensión que fue de un lado a otro de todo el puerto por eso nosotros lo llamamos histórico, primero porque fue el primer paro general contra todas las empresas y segundo por el altísimo acatamiento.

Afuera por pelear

Nunca dejamos de mencionar a la cantidad de trabajadores que en todo este largo recorrido por recuperar fuerza, quedaron afuera y ni hoy, ni ayer dudamos en dedicársela. A esos compañeros que hoy no están, que durante el paro, nos mandaban mensajes de alegría al piquete. Ellos están afuera por pelear, ellos tienen gran parte del mérito de esta lucha.”